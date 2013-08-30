В Кабмине обещают поддерживать инвест-проекты в приоритетных отраслях

Об этом заявил директор департамента инвестиционно-инновационной политики и развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития Виктор Коваленко в ходе программы «Национальный интерес» на телеканале БТБ.

«Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов провел встречу с руководителями экономических блоков, найдено взаимопонимание с руководителями местного самоуправления и исполнительной власти на местах, мы разработали дорожную карту, чтобы не только для органов власти, но и для предпринимателей был максимальный доступ к реализации механизмов этого закона. Имеется в виду подготовка и представление в областные государственные администрации документов для отбора и дальнейшей подачи в Минэкономразвития того или иного инвестиционного проекта и затем его одобрение в Кабинете Министров», - сказал директор департамента.

По словам Виктора Коваленко, Правительство определило приоритетными отраслями, которым требуется государственная поддержка: АПК, ЖКХ, машиностроение, транспортную инфраструктуру и курортно-рекреационную сферу и туризм. В каждой области были также обозначены важные направления для реализации инвестиционных проектов. Например, в ЖКХ - это тепло- и водоснабжение, сбор и переработка различного вида отходов. В АПК важнейшие задачи - производство и хранение сельхозпродукции, в том числе детского питания, а также производство биотоплива, с ориентацией на импортозамещение. И именно под эти направления инвесторам будут предоставляться льготы, закрепленные в действующем законодательстве. В машиностроительном комплексе государственная поддержка инвестиционной деятельности будет предоставляться предпринимателям, которые реализуют инвестиционные проекты, направленные на производство новых и импортозамещающих видов компьютеров, электронной и оптической продукции, машин и оборудования, автотранспортных и других транспортных средств. В транспортной инфраструктуре государством будут поддерживаться инвестиционные проекты, направленные на строительство, реконструкцию и техническое переоснащение объектов в этой сфере. А в туристической отрасли - проектам, направленным на строительство курортно - рекреационных объектов и объектов туристической инфраструктуры.

«Льготы будут способствовать созданию новых предприятий, рабочих мест, привлечению инвестиций (как отечественных, так и иностранных). И это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине в целом», - сказал Виктор Коваленко.