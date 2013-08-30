Россия ограничит поставки нефти в Беларусь - СМИ

В список входят сокращение поставок нефти, проверки продукции АПК и затягивание вопроса о новом кредите. Все эти меры могут действительно дорого обойтись Минску — но ударят и по российским интересам в Беларусь. Впрочем, возможность дать задний ход у Москвы остается. Президент и премьер РФ пока хранят в отношении ситуации демонстративное молчание, пишет газета КоммерсантЪ.

Власти РФ определили меры давления на Минск в деле об аресте гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о намерении ограничить поставки Беларуси нефти, проверить ее сельхозтовары и, возможно, начать уголовный процесс по реэкспорту "растворителей", стоившему бюджету РФ $1,5 млрд. Одновременно замглавы Минфина РФ Сергей Шаталов дал понять, что Белоруссии пока не стоит рассчитывать на новый кредит ЕврАзЭС. Аркадий Дворкович подчеркнул, что Белый дом "не имел отношения" к скандалу между "Уралкалием" и "Беларуськалием", но вынужден реагировать на "по меньшей мере неадекватные" действия Минска.

Заявления господина Дворковича распространила его пресс-секретарь Алия Самигуллина. Она заявила "Ъ", что вице-премьер высказал консолидированную позицию правительства. За первыми с начала острой фазы конфликта комментариями вице-премьера последовали скоординированные высказывания других его участников — помощника и адвокатов совладельца "Уралкалия" Сулеймана Керимова, которому Белоруссия также грозит уголовным преследованием. Ни глава пресс-службы Белого дома Наталья Тимакова, ни пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не комментировали ситуацию. Неофициально в Белом доме дали понять, что конфликт в правительстве оценивают как экономический — и его урегулирование считают делом Аркадия Дворковича (он курирует калийный рынок, АПК и поставки нефти в Беларусь, а его супруга Зумруд Рустамова входит в совет директоров группы ПИК Сулеймана Керимова как независимый директор).