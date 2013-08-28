Повстанцы в Судане отпустили двух украинцев с захваченного вертолета МИ-8

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Только что получена информация от Посольства Украины в Египте, в которой МИД Судана подтвердило, что члены экипажа вертолета Ми-8, в том числе двое граждан Украины, который выполнял контрактную перевозку для миссии ООН в Дарфуре и был захвачен 3 августа этого года во время осуществления вынужденной посадки, были освобождены вчера вечером, и теперь находятся на попечении сил безопасности Судана”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, состояние здоровья украинских граждан удовлетворительное.

Как сообщалось, в Судане повстанцы захватили вертолет МИ-8 российской компании, на борту которого находились двое граждан Украины.

Согласно информации, вертолет осуществил аварийную посадку на обратном пути, после предоставления гуманитарной помощи на юге Дарфура.

По данным МИД, захваченные члены экипажа не направлялись Украиной для участия в Миссии ООН в Дарфуре. «По имеющейся информации, они работают в составе экипажа вертолета, который на контрактной основе осуществлял авиационные транспортные перевозки в интересах Миссии ООН», - сказала 13 августа заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Елена Ващенко.