Международные эксперты позитивно оценили реформы на украинской таможне

Об этом заявил Эрик Кик, директор по развитию потенциала Всемирной таможенной организации, комментируя проводимые в Украине реформы, предусмотренные стратегическим планом реформирования таможенной системы на 2013-2017 годы.

«Мы осведомлены об основательных и позитивных шагах, сделанных руководителями украинской таможни. В последние годы они подписали множество международных конвенций Всемирной таможенной организации. Они представили значительные реформы таможенных технологий, они модернизируют свои процедуры, например, применяя стратегию риск-менеджмента и контроля прохождения заказов. Все эти мероприятия Всемирная таможенная организация может только приветствовать. Я вижу очень много позитивных шагов, которые уже были сделаны и я думаю, есть очень серьезные намерения украинских властей продолжать реформы, чтобы привести практику деятельности таможни в соответствие с мировыми стандартами и базовыми практиками ВТО», — заявил Кик.

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Эксперт отметил, что модернизация таможенной службы поможет Украине не только более активно включиться в глобальную торговлю, но и привлечь дополнительные инвестиции в свою экономику.

«В минувшем году мы впервые в истории увидели, что объемы мировой торговли составили более 2 триллионов долларов. Это очень важно для экономики. Эта торговля создает рабочие места в производственном секторе и, естественно, в сфере логистики. Все страны признают, что получают выгоды от роста международной торговли. Поэтому необходимо иметь современные системы на наших границах, чтобы контролировать движение товаров. Все инвесторы, особенно те, кто занимается производством, в первую очередь обращают внимание на эффективность работы таможенной системы стран. Это одна из важнейших вещей, на которые обращают внимание компании перед осуществлением инвестиций, которые создают производства, рабочие места. Они очень внимательно оценивают деятельность и эффективность таможни в стране», — отметил представитель Всемирной таможенной организации.

Особое внимание он обратил на эффективную борьбу таможенных структур с контрабандой, поскольку нелегальный ввоз товаров подрывает рыночные позиции не только национальных производителей, но и иностранных компаний, которые создали свои производства в стране.

Напомним, недавно Украина представила стратегию развития и реформирования таможни, реализация которой рассчитана на 2013-2017 годы. Стратегия была разработана совместно с международными экспертами PricewaterhouseCoopers. Всемирная таможенная организация официально заявила о готовности активно содействовать реализации заявленных в стратегии реформ на украинской таможне.