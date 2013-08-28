30 августа — открытая тренировка детской футбольной сборной перед чемпионатом в Лондоне!

В пятницу, 30 августа 2013, состоится открытая тренировка украинской детской футбольной команды в преддверии крупнейшего международного футбольного чемпионата для мальчиков и девочек 10-12 лет «Кубок Наций Данон». Уже 7 сентября киевские ребята поедут в Лондон, чтобы на всемирно известном стадионе Уэмбли сразиться с Испанией, Румынией и Саудовской Аравией. Борьба за победу будет жаркой!

Приглашаем всех поддержать юных футболистов и прийти на открытую тренировку с 9:45 до 13:00 в пятницу, 30 августа 2013 г. на стадион Банникова, переулок Лабораторный, 7б.



Среди гостей:

- Сергей Витковский, глава Дарницкой райадминистрации

- Представители Федерации футбола г. Киева

- Представители Ассоциации аматорского футбола Украины

- Представитель компании "Данон Украина"

Программа тренировки будет насыщенной и интересной. Ветераны команды «Динамо» сыграют с юными футболистами товарищеский матч, а команда футбольных фристайлеров удивит нас футбольными трюками!

После открытой тренировки все приглашаются на фуршет в VIP-ложе с участием гостей.

«Кубок Наций Данон» – это самый большой футбольный чемпионат для мальчиков и девочек 10-12 лет. Напомним, что уже 7 сентября на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне состоится финал. Мы верим в победу Украины!

32 страны, более 400 юных футболистов, 8 групп – и только одна команда-победитель, которая получит Кубок из рук самого Зинедина Зидана!

Обычные украинские ребята получат уникальную возможность не только побывать на самой мировой футбольной арене, но и сыграть там!

СтадионУэмбли - второй по величине стадион Европы. Именно тут проходили футбольные финалы летних Олимпийских игр 2012 года, полуфиналы и финалы Кубка и Суперкубка Англии, финалы Кубка и Трофея Футбольной лиги. В 2013 году на Уэмбли второй раз будет проводиться финал Лиги чемпионов УЕФА. Кроме футбола, на стадионе также любят выступать звезды мирового масштаба, такие как Green Day, Muse, Oasis, Take That, Queen, Metallica, U2 и Мадонна.



Вся страна будет болеть за наших ребят, а также следить за результатами матчей украинской команды в группах вконтакте: http://vk.com/danonenationscup и в фейсбуке: https://www.facebook.com/danonenationscup?ref=profile

С официальным видеороликом «Кубка Наций Данон» можно ознакомиться по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=mqzE8By9K0I

Детский футбольный турнир «Кубок Наций Данон» - это социальная инициатива, которая реализуется при поддержке и под патронатом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины. Партнерами компании Данон также традиционно выступают Ассоциация аматорского футбола Украины, компания ADIDAS и Gala Radio.

Компания «ДанонУкраина» является производителем широкого ассортимента продуктов торговых марок «Актимель», «Активиа», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок», «Биобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон», «Смешарики», «Кремез». Производственные мощности компании «Данон Украина» насчитывают 3 завода. В 2006 году компания «Данон» приобрела молокозавод «Родич» в г. Херсон, который был модернизирован и переименован в «Данон Днипро». Сейчас на заводе производится до 30% продукции «Данон». В 2010 году в результате объединения компаний «Данон» и «Юнимилк» к активам присоединен Киевский гормолокозавод «Галактон» и Кременчугский гормолзавод «Кремез», которые интенсивно модернизируются в соответствии со стандартами «Данон».

Группа компаний «Данон» - мировой лидер по производству молочных продуктов. Деятельность компании сосредоточена на выпуске молочных продуктов, детского питания и минеральной воды. В портфель Группы входят такие бренды, как Danone, Activia, Danissimo, Nutricia, Evian и др. Группа «Данон» представлена в 120 странах мира. Компании принадлежит более 160 заводов, на которых работают около 80 000 сотрудников. Миссия «Данон» - нести здоровье через продукты питания как можно большему количеству людей в мире. Подробнее: http://www.danone.ua