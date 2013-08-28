Преступники порезали колеса комбайнам и избили милиционера с собакой

Согласно сообщению, 26 августа в дежурную часть Сребнянского районного отделения УМВД Украины в Черниговской области поступило сообщение от представителя одного из сельскохозяйственных обществ о том, что на полях в селах Иванковцы и Подол Сребнянского района не установленные лица, используя устройство для стрельбы (похожее на револьвер) и предметы в форме ножа повредили резину на колесах шести комбайнов марки John Deere, принадлежащих этому сельскохозяйственному обществу.

Кроме того, неустановленные лица избили милиционера — инспектора-кинолога, который в то время находился на месте происшествия при исполнении служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка.

Сведения об уголовных правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований с признаками преступлений, предусмотренных ч.4 ст.296, ч.2 ст.345 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия; преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей).

Досудебное расследование по указанным фактам проводит Сребнянский райотдел милиции. Принимаются меры по установлению и задержанию всех причастных лиц. Ход досудебного расследования по уголовному правонарушению взят на контроль прокуратурой области.