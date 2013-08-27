Присяжнюк: В Украине растет число желающих учиться в аграрных вузах

В целом же по государственному заказу в аграрные вузы поступило более 13 тысяч студентов. Об этом сегодня сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в ходе совещания руководителей вузов ведомства.

"Во время вступительной кампании в аграрные вузы по государственному заказу поступили более 13 тысяч абитуриентов. При этом удалось сохранить объемы государственного заказа и финансирования на уровне прошлого года. А 12 вузов аграрного направления даже увеличили его. Однако хочу подчеркнуть, что вузы должны планировать госзаказ в соответствии с потребностями регионов и возможностями дальнейшего трудоустройства выпускников. А министерство позаботится о том, чтобы технически переоснастить вузы, чтобы они соответствовали требованиям времени", - подчеркнул Присяжнюк, сообщает РБК-Украина.

Глава ведомства отметил, что в Украине постепенно растет престижность аграрного образования. Так, в этом году конкурс в вузах аграрного направления на образовательно-квалификационный уровень «бакалавр» составлял в среднем 7 человек на место. А 6 вузов превысили этот показатель.

"Кроме популярных ранее экономических специальностей, в аграрных вузах растет интерес к таким направлениям подготовки, как агрономия, переработка продукции, животноводство, ветеринарная медицина. И это очень важно, ведь в Украине растет производство пищевой продукции. Соответственно растет количество квалифицированных кадров", - отметил Присяжнюк.

Также, по словам Присяжнюка, министерство инициирует создание консультационного совета по актуальным вопросам аграрного образования, в который войдут руководство аграрных вузов и профильных общественных организаций. Это позволит скорее адаптировать образование к требованиям реального производства.