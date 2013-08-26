Белорус на Volvo протаранил автобус с 14-ю пассажирами: погиб ребенок (фото)

В произошедшей в Полтавской области автокатастрофе, в которой погиб шестилетний ребенок, травмировано одиннадцать людей, среди них – двое детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Раньше пресс-служба ГСНС сообщала о семи травмированных в этой автоаварии.

По данным ГАИ, дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями произошло на 200 км. автодороги «Борисполь–Днепропетровск–Запорожье».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Volvo ХС-90» (гражданин Беларуси), не выбрал безопасную скорость, не соблюдал дистанцию в движении и столкнулся с микроавтобусом «Mercedes–Benz-410D», который следовал впереди в попутном направлении. После чего оба транспортных средства съехали в кювет и перевернулись. В момент столкновения в салоне микроавтобуса находились 14 пассажиров.

Вследствие автопроисшествия один пассажир микроавтобуса «Mercedes» - ребенок шестилетнего возраста - от полученных травм скончался на месте просшествия, а еще одиннадцать пассажиров получили разные телесные повреждения. Среди травмированных двое детей восьми и четырнадцатилетнего возраста.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.