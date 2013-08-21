Украина планирует в сентябре подписать соглашение по Скифской площади

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.

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«Что касается подписания соглашения с ExxonMobil, то правительство вышло на финальную прямую. Мы рассчитываем, что в конце сентября будет подписано соглашение», - сказал Ставицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

В конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.