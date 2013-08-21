Эксперты ожидают значительных убытков аграриев, несмотря на рекордный урожай

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак.

По прогнозу аграрных аналитиков, валовой сбор урожая в Украине в текущем году составит рекордные для последних лет 57,1 млн тонн, что на 11 млн тонн превысит показатели прошлого года.

Глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков сообщил, что средняя урожайность пшеницы в стране нынешним летом составила 35 ц/га. При таком показателе урожайности, по его словам, рентабельность сельхозпроизводителей равна нулю.

В свою очередь исполнительный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Александр Вержиховский отметил, что ячмень и кукуруза в этом году будут иметь общий отрицательный показатель рентабельности на уровне 50%, а рапс – около 15%.

По оценке экспертов, в прошлом месяце уровень цен на пшеницу в Украине был на 15-20% ниже показателя июля 2012 года, а за первые две декады августа этот разрыв достиг 26-27%.

При этом рекордные убытки ожидаются на юге и востоке Украины, где урожайность ниже 25 ц/га.

“Наши расчеты свидетельствуют о том, что даже при урожайности 3,5 тонны с гектара, реализуя пшеницу по ценам августа, хозяйства Украины получат убытки на уровне 10%. В частности, хозяйства Крыма, Луганской, Херсонской областей получат убыточность на уровне 33-61%», - сказал Новиков.

Как сообщал УНИАН, в связи с ожиданиями большого урожая как в мире, так и в Украине с начала поступления зерна нового урожая в стране наблюдается тенденция к снижению цен на зерновые.

По прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21,5 млн тонн, кукурузы – 25 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь рекордных для страны 57,1 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. Прогноз экспорта зерна в 2013/1014 МГ составляет 28 млн тонн.