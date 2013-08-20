Суд продлил срок мэру Мелитополя

Как сообщили УНИАН в Мелитопольском горрайонном суде, соответствующее решение приняла в понедельник, 19 августа, коллегия Мелитопольского горрайонного суда, в котором слушается дело об организованной преступной группе, в состав которой, по данным обвинения, входили мэр Мелитополя, два его экс-заместителя и руководитель мелитопольского коммунального предприятия.

«Сегодня, 19 августа, слушание, прерванное 16 августа в связи с ухудшением во время судебного заседания самочувствия С. Вальтера, было возобновлено: суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство представителей стороны обвинения о продлении срока отстранения от должности для мэра Мелитополя до 12 ноября 2013 г.», - сообщили в суде.

Как сообщал УНИАН, мэр Мелитополя Сергей Вальтер, отстраненный от должности в связи с подозрением в получении взяток в особо крупных размерах, в пятницу, 16 августа, был госпитализирован из зала суда в кардиологическое отделение мелитопольской больницы.

Вальтер, его экс-заместители Алексей Козлов и Леонид Василенко, а так же директор коммунального предприятия мелитопольского горсовета - КП «Мелитопольский асфальтобетонный завод» Иван Чаусов подозреваются в получении взяток в особо крупных размерах и совершении ряда других преступлений в составе организованной преступной группы.

Они обвиняются в получении взяток от руководителей предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в Мелитополе, легализации денежных средств, полученных незаконным путем, и служебном подлоге (ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366 и ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Фигуранты дела были задержаны сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области.

Слушание дела началось 17 мая в Мелитопольском горрайонном суде, который отклонил ходатайства подсудимых и их защитников о переносе рассмотрения дела в другой суд, после чего ими были поданы аналогичные ходатайства в ВССУ, который также отказался переносить слушание дела в другой суд.