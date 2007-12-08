В Польше человек в костюме Святого Николая ограбил магазин

Мужчина, переодетый в костюм Святого Николая, ограбил продуктовый магазин в центре города Плоты (Западнопоморское воеводство Польши).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Воеводской комендатуры полиции в Щецине, молодой человек вошел в магазин и всех поздравил с праздником Николая, потом из красного мешка вытянул предмет, который напоминал оружие, и начал требовать деньги. Злоумышленник забрал несколько тысяч польских злотых и исчез на автомобиле в неизвестном направлении.

По информации полиции, человек был одет в красный тулуп, на лице у него была маска Николая и приклеена борода.