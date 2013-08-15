Стало известно, кто в этом году купит украинское зерно

В частности, страна планирует занять на мировом рынке 3-е место по торговле кукурузой, 4-е - ячменем, 6-е - пшеницей. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"В текущем маркетинговом году прогноз мировой торговли зерном составляет 286 млн т. Значительная часть будет принадлежать и Украине, которая сохранит лидерские позиции на международном рынке зерновых. В целом, прогнозируется, что мы войдем в ведущую 5-ку мировых экспортеров зерна", - отметил Николай Присяжнюк.

По словам министра, Украина займет 3-ю позицию по экспорту кукурузы, 4 - по продажам ячменя, и 6 - пшеницы.

"Что же касается основных импортеров зерна, то Восточная Азия в этом году планирует закупить 60 млн т, Ближний Восток - 40 млн т, Северная Африка - 33 млн т. Рынки этих регионов весьма привлекательны для нас, и мы будем развивать сотрудничество с ними", - отметил глава ведомства.

Напомним, что на сегодняшний день на внешние рынки уже поставлены 2,3 млн т украинского зерна. А в ближайшее время на экспорт будут отправлены 1,7 млн т зерна, которое сейчас загружено на суда и находится в портах.