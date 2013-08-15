МЭРТ предложил новый механизм регулирования товарного биржевого рынка

По мнению экспертов МЭРТ, затягивать с принятием этого закона нельзя, поскольку Украина - практически единственная страна, в которой нет госрегулирования биржевого товарного рынка.

В МЭРТ отмечают, что в Украине работают более 500 товарных бирж. Из них демонстрируют деятельность около 300, но реально работающих - всего около 40. Но даже эти 40 бирж не осуществляют функции, возлагаемые на них устаревшей законодательной базой, подчеркнули в министерстве.

«Украинские биржи на сегодняшний день, по сути, не являются таковыми, в том смысле, как это понимается во всем мире. В лучшем случае - это сеть аукционных домов для реализации государственных активов, а в худшем - это какие-то регистрационные системы, которые регистрируют экспортные контракты, при отсутствии реального торга», - отметила замдиректора департамента финансовой политики МЭРТ Валерия Андриенко.

Большинство функций, которые сегодня выполняются биржами в мире, у нас даже не зафиксированы в законе «О товарной бирже», который разрабатывался и принимался в начале 1990 гг.

Первая и главная обязанность товарной биржи - гарантировать исполнение сделок на ней заключенных. Но эта норма появится, только если будет принят новый законопроект, где предусмотрена обязанность биржи разрабатывать механизмы и схемы, гарантирующие выполнение обязательств по контрактам.

Вторая функция - мониторинг текущих цен. Именно товарные биржи обеспечивают рыночную систему мониторинга текущего курса на товарную продукцию.

«Это очень важно с точки зрения наполнения бюджета. Ведь в Налоговом кодексе прописано: одним из механизмов определения обычной цены является биржевой курс. Которого у нас сейчас фактически нет. А это самый оптимальный, общепринятый в мировой практике способ мониторинга текущей цены», - подчеркнула Валерия Андриенко.

Еще одна функция биржи - формирование обычной цены. «Когда участники приходят, активно торгуются, туда приходят трейдеры, которые осуществляют посредническую деятельность, инвесторы, хеджеры, идут очень активные биржевые торги и таким образом выстраивается и регулируется цена на рынке», - сказала представитель МЭРТ.

Все нормы, внесенные в новую редакцию законопроекта, помогут навести порядок на рынке, государство сможет регулировать отношения в этой сфере, будут обеспечены прозрачность и понятность рынка, а самое главное, усилена защита участников рынка.

По словам Валерии Андриенко, законопроект предусматривает новую редакцию закона «О товарном биржевом рынке», а также внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Хозяйственный кодекс и законы «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов», «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».

Документ подготовлен во исполнение Национального плана действий на 2013 г. по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». В настоящее время проект закона направлен в Минюст для получения экспертного заключения.