В Херсонской области автобус выехал на встречную полосу и врезался в Жигули

В Херсонской области при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем ВАЗ-2102 погибли два человека, еще восемь — пострадали.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Херсонской области, сегодня, 14 августа на 19 км автодороги М-17 Херсон - Джанкой - Феодосия – Керчь пассажирский автобус столкнулся с «Жигулями».

Установлено, что 55-летний водитель автобуса БАЗ, двигаясь со стороны Херсона в направлении Геническа, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2102, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пассажирки автомобиля ВАЗ-2102, две женщины 48 и 27 лет, погибли на месте происшествия.

26-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля ВАЗ-2102 (мужчины в возрасте от 32 до 42 лет) получили телесные повреждения.

В автобусе были травмированы 3 пассажира: 53-летняя женщина, 14-летняя и 17-летняя девушки.

В автобусе БАЗ, который двигался по маршруту «Херсон – Счастливцево», на момент совершения происшествия находились 26 пассажиров.

В данный момент правоохранители проводят расследование всех обстоятельств ДТП.