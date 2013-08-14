Цены на зерно в Украине стабилизировались после скупки госоператорами 2,5 млн тонн

Добиться этого, особенно в период летнего снижения цен, удалось благодаря принятым государством мерам. В частности, стабилизировать цену помогают динамичный экспорт и работа государственных операторов, которые уже сняли с рынка более 2,5 млн т зерна, сообщает РБК-Украина.

Об этом сегодня на брифинге в Кабмине сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Цены внутреннего рынка являются более стабильными, чем на внешних рынках. Менее ощутимым на внутреннем рынке было и летнее снижение мировых цен. Этому способствовали своевременные предпринятые государством меры. В частности, это и стимулирование экспорта, форвардные закупки нового урожая. Так, Аграрный фонд и ГПЗКУ уже сняли с рынка более 2,5 млн т зерна", - отметил министр.

На сегодняшний день цены на пшеницу 3-го класса колеблются от 1430 до 1700 грн/т, а на фуражную пшеницу 6-го класса - от 1300 до 1630 грн за тонну.

"Пока рано говорить о формировании цен на поздние зерновые культуры нового урожая. Однако ГПЗКУ уже ведет работу по стабилизации рынка поздних зерновых. По форвардным контрактам закуплено около 1 млн т кукурузы нового урожая", - добавил глава ведомства.