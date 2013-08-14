Экспорт украинских сладостей восстановим под жестким контролем - министр

На встрече глава ведомства предложит направить в Украину рабочую группу для проверки кондитерских предприятий.

"Я убежден, что украинская кондитерская продукция соответствует требованиям Российской Федерации. Ведь лаборатории подтверждают, что качество продукции, вокруг которой ведутся разговоры, полностью соответствует мировым стандартам. Поэтому мы планируем в пятницу провести конструктивные переговоры, где будем отстаивать позицию украинского производителя", - подчеркнул министр.

Присяжнюк отметил, что Украина будет поднимать вопрос, чтобы со следующей недели из России прибыла рабочая группа, которая проинспектирует украинские предприятия. Однако глава ведомства отметил, что параллельно с этим под жестким контролем необходимо разрешить экспорт кондитерки в Российскую Федерацию.