Вехи недели. Тимошенко отметила, Мельник исчез, Азаров вернулся

Дискуссия о степени влияния Юлии Тимошенко на украинскую политику продолжается не первый день, и уже два года спорщикам приходится учитывать факт пребывания Юлии Владимировны за решеткой. Посетившие ее по случаю второй годовщины ареста Арсений Яценюк, Сергей Пашинский и Арсен Аваков утверждают, что лидер «Батькивщины» бодра и настроена весьма решительно. Яценюк сообщил журналистам, что четыре часа он обсуждал с Тимошенко победную стратегию в президентской кампании, которая фактически уже идет. Очевидно, что лидер «Батькивщины» не прочь принять непосредственное участие в президентской гонке, хотя и понимает риски получить отказ в регистрации в качестве кандидата. Арсений Петрович тем временем дал понять, что извинится, выполняя решение Печерского суда, перед секретарем СНБО Андреем Клюевым по-особому. Видимо, в привитом ему в 2009-м полосато-милитаристском стиле.

Хорошо просчитал свои риски и Петр Мельник. Ректор Университета налоговой службы, отстроивший вуз с нуля и, по многочисленным слухам, бывший в нем царем, богом и воинским начальником, личным примером доказал, что электронный браслет для человека целеустремленного не является преградой на пути на свободу. Правда, это вовсе не исключает появления конспирологических версий о судьбе Петра Владимировича как пешки в большой игре в борьбе за влияние в президентском окружении. Заслуживают внимания такой факт: Мельник стал первым кавалером ордена «За заслуги», вступившим в прямую конфронтацию с украинской Фемидой. Как тут не упомянуть, что по части актерского мастерства бывший шеф фискального университета легко дал фору «поющему ректору» Михаилу Поплавскому, кстати, тоже проигравшему мажоритарные выборы на Киевщине прошлой осенью.

Таинственное исчезновение Мельника не только подтвердило его статус человека, весьма влиятельного в Ирпене, но и поставило перед Партией регионов непростую задачу: доказать скептически настроенным избирателям, что «покращення» наступило и в части борьбы с коррупцией. Представители власти упорно не желают использовать принцип «Бей своих, чтоб чужие боялись», словно не понимая, что недоверчивых украинцев уже не удивить ссылками на предшественников.

Многократно пенявший на экономические провалы Тимошенко Николай Азаров вернулся из трехнедельного отпуска, во время которого правительство фактически никаких решений не принимал. Хорошо отдохнувший премьер поздравил украинских аграриев с отменным урожаем зерна, при этом умолчав, что больших успехов в развитии транспортной инфраструктуры наша страна не продемонстрировала, поэтому рискует существенными потерями собранного урожая. Оптимизм Николая Яновича выглядит, мягко говоря, наигранным на фоне отсутствия доказательств улучшения экономической ситуации в кошельках сограждан.

Пока все говорит о том, что осенью правительству придется несладко. Азаров заверил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги ни в текущем, ни в следующем году повышаться не будут, а подобная несговорчивость вряд ли придется по душе МВФ. Найти общий язык с Фондом на фоне тающих золотовалютных резервов было бы уместно, ведь рассчитывать на взаимопонимание с Россией по вопросу уменьшения цены газа можно только после масштабных геополитических уступок. Пока же украинская власть устремилась в цугцванг, являющийся логическим следствием пребывания на внешнеполитическом шпагате. Если уж парламентские «регионалы», подобно Олегу Царёву, готовы выступать на бэк-вокале у Виктора Медведчука, то «региональному» руководству хорошо было бы определиться либо с партийной дисциплиной, либо с внешнеполитическими ориентирами.

Евгений Магда