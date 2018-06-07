Беги, Мельник, беги!

Бывший ректор Национального университета налоговой службы Петр Мельник, в некоторой степени, уникален. В историю он может войти, во-первых, как первый высокопоставленный чиновник и первый арестант в Киевской области, которого посадили под «домашний арест» с электронным браслетом. Во-вторых, как первый в Украине человек, который сумел «взломать» это чудо израильской техники и удариться в бега.

Животворящий браслет

Отметим, поразительнее всего в данной истории – действие израильского браслета почти мгновенно превратило немощного пожилого мужчину в прединфарктном состоянии в бодрого беглеца.

Между тем, в Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что эта модель электронного чудо-браслета используется во многих странах, в том числе – Евросоюза. Более того, нареканий на качество гаджетов у МВД нет. Впрочем, ответить, как Мельник избавился от устройства, правоохранители пока не могут. «Браслет остался на месте, а как арестованный избавился от него, еще не выяснено... Сигнал тревоги был — это то, что нам известно изначально», - отметил начальник управления связей с общественностью МВД Сергей Бурлаков.

По его словам, сразу же после поступления сигнала тревоги в пятницу утром, на место выехала оперативная группа, которая обнаружила браслет без его носителя.

К слову, за двое суток «окольцевания», электронный браслет не слишком ограничивал Петра Мельника в передвижении. В частности, ему были открыты дороги в больницу Бучи и несколько столичных медучреждений. Более того, по этим маршрутам бывший ректор мог заходить в кафе, магазины и т. п..

Такой «лояльностью» электронных браслетов не раз пользовались преступники в Израиле. Нарушать условия освобождения и продолжать совершать преступления за пределами своего дома им позволяло то, что частная компания, осуществляющая обслуживание системы контроля над электронными браслетами, отказывается работать в палестинских кварталах Восточного Иерусалима и отдаленных населенных пунктах. Не говоря уже о том, что и встроенный в гаджеты GPS работает не всегда и не везде.

Впрочем, по мнению экс-заместителя министра МВД, народного депутата Геннадия Москаля, Петра Мельника никто особо и не контролировал из-за отсутствия необходимого для этого оборудования. В частности, парламентарий отметил, что к каждому электронному браслету положен отдельный монитор, на который, в случае нарушения условий «домашнего ареста», выводится соответствующая информация, и, конечно же, сотрудник, умеющий пользоваться этими техническими новинками. «Но я не слышал, чтобы закупили необходимое оборудование», - сказал он.

Российский опыт: браслет можно сломать или потерять

Аналогичное внедрение электронных браслетов на славянское «авось» несколько лет назад провели в России. Причем, если в крупных городах правоохранители оптимистично рапортовали об эффективности устройств, в глубинке использование современных навигаторов для арестованных оставалось лишь на бумаге. «У нас в Кургане суетились и освобождали якобы по этим браслетам. Но, насколько я знаю, браслетов как таковых не было. Просто, как под условкой ходишь, нельзя выезжать и отмечаешься два раза в месяц», - делится впечатлениями пользователь рунета Николай.

В свою очередь, некоторые российские арестанты, которым «повезло» почувствовать на себе все прелести электронных браслетов, считают, что не сложно и снять «навигатор». Способов, по их словам, два. Первый — используя подручные средства в виде мыла (масла) и горячей воды (если подержать браслет в горячей воде, он становится мягким и поддается растяжению). Второй - «замкнуть» контакты так, чтобы попросту отстегнуть гаджет. «Замкнуть контакты можно с помощь четырех иголок, и браслет можно отстегивать, не боясь, что сигнал пойдет на спутник. При этом, в случае необходимости, его можно надеть обратно», - делится своими впечатлениями пользователь с ником pavlin12.

По его словам, не проблема «обойти» и датчик тепла, встроенный в браслет — достаточно положить его на электрогрелку. Сложнее всего, по мнению российского арестанта, обмануть датчик движения. «Когда ходишь, он нормально работает, но если долго не двигаешься, это вызывает подозрения, потому что ты либо умер, либо снял браслет», - рассказывает он.

В то же время, те, кому удалось испытать на себе электронные браслеты, жалуются, что гаджет необходимо регулярно заряжать, так как заряда хватает, приблизительно на 12-14 часов. Если же отключается электричество и зарядить браслет не получается, правоохранители считают, что арестант нарушает условия «домашнего ареста».

Словом, на любую техническую новинку и в России, и в Украине найдется свой форс-мажор или «кулибин», сумеющий ее сломать без последствий для себя. Но, справедливости ради, отметим, сами электронные браслеты в РФ ломаются с завидной регулярностью. «У меня браслет три недели продержался. Потом сняли, чтобы починить», - рассказал pavlin12.

Впрочем, в России с электронными браслетами происходили и вовсе курьезные случаи. Так, в Кировской области осужденный умудрился потерять свой «навигатор». Растеряха признался, что выпивал и не запер дверь в квартире, а браслет снял на ночь и оставил возле кровати. Проснувшись, он обнаружил, что гаджета нет и обратился в полицию с заявлением о потере. «Так как аккумулятор действует всего сутки, обнаружить технику стало невозможно», - пояснил прокурор Вятскополянского района Кировской области Дмитрий Орлов.

В итоге, с рассеянного арестанта через суд взыскали стоимость электронного браслета.

Кабы здесь не нашел приют…

Впрочем, еще больше, чем ответ на вопрос, как именно снял с себя хитроумное приспособление Петр Мельник, теперь милицию, прозевавшую (или проигнорировавшую) сигнал электронного браслета, а также вообще общественность интересует, куда, собственно, мог скрыться подозреваемый. Вариантов, на самом деле, не так уж много.

Оставаться в Киеве и даже в Украине ректору-беглецу смысла нет вовсе – отрастить бороду и, подобно экс-генералу Пукачу, прятаться в забитом селе – это значит обречь себя на тот же домашний арест, которого Мельник не выдержал. Скрыться после объявления в розыск будет в разы сложнее, поэтому, если Мельник сбежал рано утром или даже ночью, он наверняка уже покинул пределы страны.

Более вероятно, что налоговик-инфарктник отправился в Россию, где у него много друзей. Там Петр Владимирович, мало того, что может чувствовать себя недосягаемым для украинского правосудия, так еще и способен получить статус какого-нибудь беженца.

Нелегально ректор-беглец мог пересечь и границу с Польшей – всего 2–6 тысяч евро (судя по предложениям в Интернете), и ты – нелегал в Евросоюзе. Впрочем, у нардепа трех созывов и ректора налоговой академии есть возможности не переходить границу лесом-полем – влиятельные друзья и дипломаты вполне способны помочь с более комфортным способом. Из Польши, той же России или Молдовы оперативно можно перебраться в какую-нибудь жаркую Италию – при чем, пока сам Мельник не объявлен в международный розыск – по своему личному загранпаспорту, или вообще реализовать несбывшуюся мету Эдварда Сноудена и обосноваться в каком-нибудь Эквадоре.

И не стоит сомневаться, что ему там не удастся получить статус политического беженца – раз его предоставили даже лидеру движения «Фемен», известной лишь топлесс-акциями и спиливанием креста…

Живой или мертвый?..

Впрочем, в среде правоохранителей ходят и вовсе невероятные слухи – якобы Мельник не успел скрыться достаточно далеко и надежно, и вскоре его найдут… мертвым – «совершившим самоубийство». Хоть ничто в нем никогда не выдавало человека с уязвимой психикой (да и вряд ли стоит корпеть над снятием браслета перед тем, как свести счеты с жизнью), но и такой вариант нельзя исключать – вспомните генерала Кравченко, тот и вообще два раза в голову себе выстрелил.

Однако же, циничные журналисты при этом не исключают варианта, что вскоре в каком-нибудь сгоревшем автомобиле обнаружат сильно поврежденный труп, экспертиза которого будет затруднена, но родственники в котором на сто процентов опознают Петра Владимировича. При этом, сам Мельник, с новым паспортом и фамилией (например, Мюллер) будет спокойно попивать свою «Куба Либре» где-нибудь на Доминикане.

Кстати, прогнозы относительно того, что Мельник скроется, звучали еще 1 августа – когда суд только назначил ему мерой пресечения в виде домашнего ареста. Скептики говорили открыто – домашний арест – прямой путь к побегу.

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Но наиболее печальное в истории с одиозным ректором и политиком – то, что его бегство спустя менее, чем двое суток работы нового электронного браслета, купленного страной именно с целью контроля за лицами, оставленными под домашним арестом, в целом ставит под сомнение эффективность нового Уголовного процессуального кодекса. Где впервые в истории Украины появилось понятие домашнего ареста.

…И объясняй теперь, что данная норма появилась не специально ради всяких мельников.

Татьяна Урбанская, Анастасия Береза