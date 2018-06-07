«Домолились»: из Киево-Печерской Лавры съезжает «больница грешников»

Клиника Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского АМН Украины – без преувеличения, островок спасения для украинцев с тяжелыми инфекционными заболеваниями со всей страны – уже вторую неделю не принимает пациентов, направляя их в столичные больницы номер 5, 9 и Александровскую.

Причина – «инфекционщики» готовятся к переезду в новое современное здание, по сути, в первый в стране инфекционный стационар европейского уровня. Только радостного возбуждения среди пациентов и врачей не заметно – напротив, тревога и волнение. И те, и другие напуганы спешкой («сверху» приказано переехать в сжатые сроки – до Дня независимости) и опасаются, что будут выдворены со старого здания на Лаврской, а новое заработает непонятно когда. В результате, может произойти вынужденный простой в оказании медицинских услуг (опасный для многих пациентов), отпуска за свой счет, не дай бог, сокращения.

Вообще-то сам по себе переезд ожидался уже несколько лет. Однако, здание новой больницы доводили до ума крайне медленно. Тут в дело вмешалась церковь – настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел (Лебедь), давно жаловавшийся по поводу соседства с инфекционной больницей, прямо заявил в июле, накануне празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси: «Ей (клинике – УНИАН) здесь не место», пообещав при этом, что, конечно, дождется, пока больнице найдут новое достойное помещение.

Теперь процесс переезда зашел в финальную фазу, однако, загвоздка в том, что, по словам чиновников, нельзя переехать на новое место, совсем не прекращая работу больницы (то есть, перевезти всех врачей, оборудование, и, главное, больных в новое здание за один день). Из-за этого, собственно, клиника и прекратила принимать новых пациентов, что посеяло среди зависимых от своевременного лечения «постояльцев» настоящую панику. Убеждать больных, докторов и журналистов в том, что все идет наилучшим образом, на Лаврскую приезжают чиновники высшего уровня.

- Никакой экстренности нет, происходит плавное переселение – шаг за шагом, - уверяет и. о. президента Академии медицинских наук Украины (именно на их балансе находится клиника Института) Валерий Запорожан. – Не вижу необходимости затягивать этот процесс. Персонал должен освоить новое помещение, новую технику, территорию, и только потом сможет обслуживать на новом месте пациентов. На это потребуется время. К сожалению, обустраиваться в новой больнице и одновременно принимать пациентов тут или уже там – невозможно.

- А куда нам деваться на это время?! - возмущается один из молодых пациентов клиники.

- Но ведь это всего на несколько недель, временно…

- В нашей стране все временно! Временно – значит постоянно. Институт хотят разогнать, нас, клинику, хотят разогнать, а я тут лечусь с 1999 года, мне тут жизнь спасли! Я этим чиновникам не верю!

- А врачам верите? – обращается к лечащемуся Светлана Ивановна Антоняк, заслуженный врач Украины, врач-инфекционист высшей категории.

- Врачам верю, - пациент отворачивается рыдать у нее на плече.

Именно так в клинике, в народе именуемой «инфекционкой на Лаврской», воспринимают переезд – давно грозивший и даже ожидаемый, но наступивший, как всегда, внезапно.

Вообще, официальная причина переезда – устаревшее здание. В заключении СЭС сказано, что капитальный ремонт тут проводился в последний раз в 1947 году, нормативы площади на одного больного не соблюдены, изоляция больных разных потоков невозможна, а местонахождение в центре большого скопления людей (в сущности, на территории храмового комплекса) только вредит пациентам. Обитатели клиники (те, кто годами регулярно обследуется и лечится тут стационарно или амбулаторно) и сами не против нового, а, тем более, улучшенного стационара, но опасаются обмана от государства и Академии медицинских Наук Украины – боятся, что клинику ликвидируют вовсе, а врачей разгонят.

«Мы не готовы уходить из этой больницы неизвестно куда», - говорит Валентин, который лечится тут уже четвертый год, периодически на стационаре. – «Если уж и уходить, то только в равнозначные условия и с нашими врачами. Что будет в новой клинике, если мы туда вообще попадем, неизвестно».

«Мы не знаем, что будет дальше», - добавляет другой пациент, Владимир. Он попал в клинику с тяжелым диагнозом четыре месяца назад, лечится стационарно. - «Альтернативы нам не предлагают, вещи собирать пока не заставляют, но врачи уже готовятся к переезду. Нас пока лечат, но что будет, когда больницу закроют совсем?»

«Вы ремонт когда-нибудь дома делали?»

По словам доктора Светланы Антоняк, пациенты, конечно, боятся просто остаться без помощи, а вот персонал одолевают иные страхи: «Понимаете, кто-то хочет спокойно на Печерске доработать до пенсии, кто-то вообще боится всяких перемен. Мне, конечно, в центр города тоже ездить гораздо удобнее, чем на Амосова (там расположено новое здание клиники, - УНИАН), как и нашим пациентам, но ничего… Мне тоже страшно, но надо взвешивать – воевать сейчас или строить. Война ведь – это всегда потери…».

Новый главврач клиники, мужчина с улыбкой пышущего здоровьем человека, который почему-то трижды не пожелал ответить на вопрос о количестве подотчетных ему сотрудников (22, как выяснилось), на все вопросы о причинах беспокойства пациентов и персонала начинает отвечать с фразы «Вы когда-нибудь ремонт дома делали?». «Нельзя выехать с пациентами отсюда и въехать сразу в новое здание, нужно время на переезд. Врачи должны пройти специальное обучение в новой больнице – освоить новую технику, перестановить старую, а только потом начать прием пациентов. Нетранспортабельных пациентов у нас нет, остальных мы временно разместим в других больницах», - объясняет Константин Легеза, почему больных перестали принимать на лечение.

«Нет таких пациентов?! Да он ни разу палаты не обошел!» - возмущается словами главврача старожил клиники Анатолий и распахивает двери крайней по коридору палаты. «А вот эту куда?!», - и показывает на тело женщины, которая дышит через трубки, не шевелится – кожа грязно-коричневого цвета, жизнедеятельность организма поддерживается, кроме врачей и дорогих лекарств, еще и с помощью самоотверженного волонтера Лены.

Упомянутая выше Светлана Антоняк (безусловный авторитет для всех больных) терпеливо подходит к каждому подопечному и объясняет, что переезд неизбежен, что все перемены – к лучшему.

«Мы Светлану Николаевну уважаем», - шепчет пациент Анатолий. – «Но если нас обманут, вы себе не представляете, на что способны люди, больные ВИЧ. Мы ни перед чем не остановимся».

Он поясняет, что пациенты не держатся за здание на территории Киево-Печерской Лавры, хотя именно их усилиями по привлечению меценатов, в частности, фонда Пинчука, оно было отремонтировано, но не устают повторять: боятся, что новая больница не начнет работу вообще или начнет, но – очень нескоро: «Там, на Амосова еще не закончены отделочные работы, там еще строители будут работать несколько месяцев. Там еще нет акта приемки законченных работ, нет лицензии на прием пациентов. Мы вообще можем остаться на улице, понимаете? А у нас есть пациенты, которым нужен только стационар и постоянное наблюдение».

Неизбежное покращення

Единственный из пациентов клиники Института Громашевского, который искренне рад переезду – Дмитрий Шерембей, глава пациентской организации ЮКАБ (англ. UCAB - Ukrainian Community Advisory Board – Всеукраинский совещательный совет сообществ по вопросам доступа к лечению).

«Эта больница – первые реальные инвестиции в человека в этой стране, первая настоящая медицинская реформа. Мы инвестируем в черт знает что, а нужно – именно в такие современные больницы. Вы отъедьте на 10 километров от Киева и увидите, что там в больницах грибок, разруха и нищета. Сюда, в Киев, едут лечиться те, кого не смогли спасти в регионах. Это последний остров спасения для людей со всей Украины, поэтому здесь инфраструктура и специалисты особо важны, хотя такие должны быть в каждой области», - говорит он. При этом Шерембей уверяет, что намерен лично проследить за тем, как будут перемещены в больницу самые тяжелые пациенты.

Тем временем, на стройке, на Амосова, 5, пока что кипят работы – в три смены – заканчивается монтаж лифтового оборудования и парковки. Еще не один месяц сложным пациентам тут будут досаждать строительные шум и мусор, зато площадь нового здания – более 5 тысяч квадратных метров, 80 койко-мест, из которых 44 получат ВИЧ-инфицированные (целый этаж), 4 больших зала реаниматологии и 3 палаты интенсивной терапии. Здесь также есть локальная компьютерная сеть, позволяющая наблюдать за пациентами удаленно, современная система очистки воздуха, новые аппараты искусственной вентиляции легких и, что крайне важно, палаты с отрицательным давлением (в такой палате воздух выходит только в систему вентиляции и никогда не попадает в коридор, исключая возможность заражения персонала или других пациентов). Даже покрытие для пола в новой больнице специальное.

Объект здравоохранения, один из немногих в стране соответствующий европейским стандартам, строят уже несколько лет, но только с апреля, когда, наконец, нашлись деньги на полноценное финансирование (53 миллиона гривен), работы стали вестись в три смены. Еще один позитив – клиника находится возле лабораторного отделения Института инфекционных заболеваний, а рядом уже строится специализированная поликлиника.

Застройщик обещает, что все будет закончено к 28 августа. Глава клиники Валерий Запорожан говорит, что пациентов начнут принимать тут даже раньше. Но, на Лаврской помнят, что, например, торжественно открытый президентом Центр детской кардиохирургии на Мельникова по-настоящему заработал много позже официального перерезания ленточки – несколько месяцев его доделывали и доводили до ума, и что, например, открытое премьер-министром движение в сторону Левого берега Киева на Дарницком мосту также закрылось на доработку сразу же после отъезда премьерского кортежа. Пациенты клиники Института Громашевского ждать не могут…

Впрочем, врачи готовы закрыть глаза на недоделки, с которыми придется работать в течение какого-то времени: изначально в клинике и вовсе опасались полного закрытия. «Когда поднялся весь этот вопрос относительно выселения клиники с территории Лавры, то нас вообще хотели расформировать. Поэтому мы встали перед выбором – крутить носом, что опять что-то плохо на новом месте или попытаться сделать что-то, чтоб там было хорошо», - рассказывает Светлана Антоняк. И добавляет, что на своих тридцати койко-местах в Лаврской врачи проводили 700 госпитализаций ВИЧ-инфицированных в год, 2000 пациентов обслуживали ежегодно амбулаторно. В новой клинике, по ее словам, объем работы можно увеличить вдвое и даже втрое. При дополнительном финансировании, конечно.

Любовь к ближним

Выше мы уже упоминали о том, что история с переездом клиники обрела особую актуальность (а сам переезд стал активно форсироваться) после того, как выселить ее с территории Киево-Печерской Лавры захотел настоятель монастыря владыка Павел. Священнику пришлись не по духу диагнозы больных, посещающих инфекционку. По его убеждению, герпес, гепатит и т.д. – «болезни грешников». Которым, надо полагать, не место у стен храма.

«Эта лечебница строилась для людей, которые приходили в Лавру, чтобы получить облегчение в своих страданиях, и которые не забывали о том, что при ней есть храм Божий. Хотели бы вы, чтобы в вашем доме, в подъезде, на лестничной площадке рядом с квартирой размещался центр по лечению инфекционных заболеваний – от герпеса до СПИДа? В конце концов, существуют ведь медицинские инструкции и правила лечения и содержания инфицированных больных. Их необходимо придерживаться», - еще летом 2010-го года настаивал верующий христианин. Главный его аргумент – больница была построена при непосредственном участии братии монастыря «не для такого рода общественно опасных заболеваний». При этом саму клинику владыка называл «корпоративным закрытым учреждением с непрозрачной деятельностью» и «притоном».

И, хотя в Академии медицинских наук настаивают, что больницу давно собирались переносить на Амосова – ближе к Институту и лаборатории, именно после «по-христиански» нетерпимых заявлений Павла в 2011 году была создана рабочая группа по переселению клиники на новое место, а почему-то именно накануне празднования 1025-летия Киевской Руси у правительства нашлись деньги за считанные месяцы завершить начатое годы назад строительство.

Впрочем, сейчас у врачей есть все основания считать, что вдали от шумной (и неприветливой к страдающим тяжелыми болезнями людям) Лавры пациентам инфекционной клиники будет спокойно и хорошо, а парк и зелень на Амосова для их здоровья – полезней, чем оживленная проезжая часть, толпы попрошаек, туристов и паломников на Лаврской.

***

По предварительным заявлениям руководства Лавры, бывшая инфекционная клиника, соседствующая с монастырем, превратится в бесплатную больницу для священнослужителей и прихожан. Впрочем, ходят слухи и о появлении отеля на ее территории.

Судьба мемориала «Красная лента», размещенного тут в 2001 году с целью привлечения внимания общества к проблеме ВИЧ/СПИД и выражения солидарности с ВИЧ-позитивными людьми, пока неизвестна.

Справка УНИАН.

Больница на Лаврской была построена киевскими меценатами при помощи монашеской братии в 1911 году. С 1918 года здесь размещалась 1-я городская инфекционная больница, с 1949 - передана научно-исследовательскому институту инфекционных болезней.

Анастасия Береза