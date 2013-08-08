За последние годы больше всего госслужащих ушло на пенсию в 2010-2011 годах

Об этом сообщило Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы со ссылкой на Госслужбу статистики.

Так, по состоянию на конец 2005 года количество госслужащих, которые получали пенсию составило 79 тыс. 606 человек. Тогда как в 2012 - 123 тыс. 247 госслужащих, пишет Тиждень.ua.

Максимальный рост пенсионеров-государственных служащих наблюдался на протяжении 2010-2011 годов. Тогда их количество возросло на 8958 человек. Минимальный - в течение 2011-2012 года, тогда их число увеличилось на 1380 человек.

Как отмечает Нацагенство, средний размер пенсии госслужащих в 2012 году составлял 3102 грн.

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Как известно, вообще в Украине на начало 2013 года насчитывалось 372 тыс. 856 человек государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Пропорционально количеству местного населения, больше всего чиновников приходится на Черниговскую, Кировоградскую, Житомирскую, Сумскую и Тернопольскую области.