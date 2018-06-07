«Черный месяц»: в Украине август является традиционным периодом катастроф

“Мистическая” специфика августа характерна не только для Украины. В России даже провели специальное исследование, и пришли к выводу, что в “аварийности” последнего месяца лета никакой мистики нет: просто, именно август является наиболее популярным месяцем для проведения отпусков, и на работе в этот период – меньше всего квалифицированных специалистов, инженеров, авиадиспетчеров и т.д., и, одновременно, в небе, на железной дороге и автомагистралях – наибольший поток туристов.

Ниже – далеко не полный список громких августовских ЧП за последние годы.

6 августа 2013 года в ходе капитального ремонта завода №1 концерна «Стирол» (Донецкая обл.), который входит в холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, произошел выброс газа аммиака. По данным прокуратуры Донецкой области, погибли 5 человек, еще по крайней мере 20 серьезно пострадали.

В 2011 году на конец июля-начало августа пришлась серия из крупных аварий на украинских шахтах.

04.08.2011 23 шахтера были госпитализированы из-за вспышки метана, которая произошла 4 августа на шахте "Краснокутская" государственного предприятия "Донбассантрацит". Один из госпитализированных шахтеров умер в больнице. Инцидент произошел во время демонтажа лавы пласта, при включении лебедки, на горизонте 155 метров. На тот момент в шахте находились 224 человека, на аварийном участке - 37 горняков.

Перед этим 29 июля на шахте "Суходольская-Восточная" в Луганской области произошел взрыв метановоздушной смеси, погибли 28 человек.

В тот же день на шахте имени Бажанова в Макеевке Донецкой области обрушилась наземная часть 70-метровой вышки для подъема и спуска людей и грузов. 11 человек погибли на месте.

23.08.2009 На шахте имени Кирова в Макеевке Донецкой области на глубине 110 метров произошел взрыв метано-воздушной смеси. 8 человек погибли и пятеро госпитализированы.

В начале августа 2006 года третий год подряд произошла серия взрывов на складе боеприпасов в Новобогдановке. В этот раз никто не погиб.

Аналогичные случаи взрывов снарядов и гранат из-за пожара наблюдались в 2005 и 2004 годах. В 2004 году из-за взрывов погибли 5 человек и 4 получили ранения. В 2005 году осколками снарядов ранило 69-летнюю женщину.

13.08.2006 На шахте "Суходольская-Восточная" погибло 6 шахтеров

22.08.2006 - Катастрофа в Донецкой области самолёта Ту-154 компании Пулковские авиалинии, совершавшего перелёт из Анапы в Санкт-Петербург, погибли все наховшиеся на борту (170 человек).

23 августа 2006 г. возле села Гуровщина произошло двойное ДТП. После того как один грузовик столкнулся с другим, который был на обочине, к ним "присоединилась" маршрутка. Она врезалась в прицеп одного из грузовиков. Погибли 11 человек, 4 - получили травмы.

19 августа 2004 г. столкнулись автобус Volvo из Беларуси и рейсовый микроавтобус Mercedes на трассе Киев-Одесса возле села Собкивка. Водитель Volvo уснул за рулем. Погибли 10 человек, еще 14 оказались в больнице.

31.07.2002 На шахте им. Засядько погибли 20 горняков вследствие взрыва метана.

19.08.2001. В результате взрыва метано-воздушной смеси 19 августа 2001 г. на шахте им. Засядько погибли 55 человек.

… Кстати, именно в августе над территорией Украины произошло самое трагическое событие для советского спорта: в августе 1979 над Днепродзержинском в авиакатастрофе погибла футбольная команда Пахтакор.