Укркондпром ожидает решения проблемы с поставками Roshen в РФ уже на этой неделе

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

«Мы надеемся, что уже на этой неделе состоятся официальные украинско-российские переговоры по этому поводу, в ходе которых стороны договорятся об отмене запрета», - цитирует пресс-служба главу «Укркондпрома» Александра Балдинюка.

Балдинюк обратил внимание на то, что на сегодняшний день все претензии Роспотребнадзора к продукции Roshen свелись только к недостоверной маркировке, а не к содержанию бензопирена в кондитерских изделиях, о которых российское ведомство заявляло ранее. А нарушение требований к маркировке, по его словам, не может быть причиной запрета поставок всей продукции предприятия.

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«Федеральный закон РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения определяет основанием для запрета угрозы распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Неверная информация о пищевой ценности, даже если она найдет подтверждение, не может привести к таким последствиям», - заявляет Балдинюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 августа, Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

Тогда же Украина обратилась с официальным письмом к руководству Роспотребнадзора, в котором просила о немедленной встрече для решения вопроса относительно запрета на поставки продукции украинской кондитерской корпорации Roshen на территорию Российской Федерации.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва). На рынок России приходится около 22% экспортных поставок Roshen.