Украине нужны новые технологии и инвестиции в агросектор — эксперт

Такое мнение высказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

«Во многом большой урожай обеспечен за счет инвестирования денег крупного капитала в украинский аграрный бизнес. Крупный бизнес смог закупить необходимую технику для посева и уборки урожая, а самое главное — профинансировал закупку посадочного материала и необходимых минеральных удобрений. В результате, в Украине впервые за всю историю ведения сельского хозяйства в стране, урожайность пшеницы достигла отметки в 34,6 ц/га, до этого урожайность пшеницы была на уровне около 25 ц/га»,— сказал Охрименко.

В то же время эксперт полагает, что благодаря наращиванию инвестиций в аграрный сектор Украина в перспективе сможет конкурировать на мировом рынке продовольствия с такими признанными лидерами как США и Канада.

«Если Украина хочет стать мощной аграрной страной, которая конкурирует с Канадой и США на мировом рынке продовольствия, то для этого, прежде всего, нужны новые технологии и инвестиции в сельское хозяйство. Это сейчас – главная задача для нашего сельскохозяйственного производства», — сказал эксперт.

В то же время Охрименко отметил, что именно современные передовые технологии способны существенно увеличить объемы сбора урожая, о чем свидетельствует опыт тех стран, которые не располагают огромными площадями пахотных земель.

«Для эффективного развития сельскохозяйственного производства одной земли мало. Опыт западноевропейских стран, в частности, таких как Голландия или Швеция, показывает, что отсутствие большого количества качественных пахотных земель – не проблема для развития сельхозпроизводства, если использовать новые технологии и материалы», — заявил президент Украинского аналитического центра.

По предварительным прогнозам Украина в текущем году может установить рекорд по сбору зерновых культур. Ожидается, что в 2013 году будет собрано более 57 млн. тонн зерновых,что на 19% больше, чем в прошлом году. Предыдущий рекорд по валовому сбору зерновых был достигнут в 2011 году. Тогда было собрано 56,7 млн. тонн.