Арбузов поручил проверить безопасность школьных товаров

Об этом он заявил во время заседания Кабинета Министров, на котором председательствовал.

«Сегодня начался последний месяц лета, поэтому не стоит терять время. Надо начать проведение школьных ярмарок уже сейчас. Никому не нужен ажиотаж перед 1 сентября», - сказал Сергей Арбузов.

Он также обратил внимание на безопасность школьных товаров. «Вспомните инициативу с усилением безопасности игрушек. Школьные товары также должны войти в соответствующий список», - добавил Сергей Арбузов и поручил главам Минэкономики и Минобразования совместно с Госпотребнадзором организовать проверки школьных товаров в торговых учреждениях, а к нарушителям применить самые строгие меры.

Первый вице-премьер также обратился к министру образования и науки с поручением обнародовать дату начала учебного года. «Школы до сих пор не получили информации о дате начала учебного процесса 2013 года. Напомню, первое сентября приходится на воскресенье. Люди волнуются, особенно родители первоклассников», - отметил он.

Сергей Арбузов напомнил, что вчера закончился прием документов для поступления в вузы. При этом он отметил, что нынешняя кампания отличается изменением структуры приема по направлениям подготовки: «В первую очередь учитывались потребности системных отраслей. Были увеличены объемы приема по природно-математическим и инженерным специальностям». По его словам, государство сделало все необходимое для организации успешной вступительной кампании и профинансировала госзаказ на 25 млрд.гривен.