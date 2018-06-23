Вехи недели. Раздвоение Крещения, выбор Путина и ненужный Литвин

Последний уик-энд июля напомнил во всей красе: хотя церковь в Украине отделена от государства, она имеет весомое влияние на общественно-политические процессы в нашей стране. Праздник Крещения, который представители УПЦ МП и УПЦ КП договорились отмечать раздельно, дабы не создавать лишнего напряжения, прошел под знаком большой политики. И в этом контексте наблюдатели особо отметили дружеские объятия лидеров церквей Владимира (Сабодана) и Филарета (Денисенко).

Визит патриарха РПЦ Кирилла на этот раз не был ознаменован громкими заявлениями о необходимости восстановления единства славянских народов. Организованный промосковскими православными торжественный молебен на Владимирской горке не предполагал участия широких масс, поэтому превратился в своеобразный смотр истеблишмента, живущего в православной парадигме. Отличилась жесткостью охрана Путина и Кирилла, некоторые представители власти пережили неприятные минуты, доказывая право принять участие в празднике. Николай Азаров не стал прерывать свой заслуженный отпуск для участия в торжествах, а Виктор Янукович подчеркнул в своем выступлении во дворце «Украина» недопустимость использования церковных организаций иностранными агентами влияния и назвал Киевскую Русь Украинской.

Президент России, побывавший на торжественном молебне, после которого нашел всего 15 минут для протокольного общения с украинским коллегой и целый час для участия в круглом столе, организованном «Украинским выбором». Созданная кумом Владимира Путина организация отстаивает православные ценности с таким энтузиазмом, что впору говорить о мракобесии. Владимир Владимирович был в своем репертуаре, рассказывал о перспективах российско-украинской дружбы, взаимовыгодность которой в Москве и Киеве понимают по-разному. Освящение присутствием Путина мероприятия «УВ» реанимировало разговоры о возвращении Виктора Медведчука в большую политику в качестве кандидата в президенты, хотя такой сценарий представляется несколько примитивным.

Пока Путин и Янукович принимали участие в праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе, в Киеве Крещение отметила УПЦ КП. Формат празднования заметно отличался от казенного, а крестный ход численностью в 10 тысяч человек, безусловно, порадовал Филарета. Не обошлось и без политических заявлений. Арсений Яценюк вдогонку за Юлией Тимошенко выступил за поместную православную церковь и пожаловался журналистам на Партию регионов, отказывающуюся от участия во внеочередной парламентской сессии.

Любопытно отметить, что Арсений Петрович из тройки оппозиционных лидеров на сегодня остался единственным «дежурным по стране», вот и пользуется возможностью для повышения рейтинга, игнорируя традиционную для украинцев отпускную апатию. Его однопартиец Александр Турчинов заранее побеспокоился о праздновании согражданами Нового года, пообещав не допустить проведения выборов по проблемным округам в конце декабря. Александр Валентинович уверен, что единственная каноничная дата для пополнения депутатского корпуса – 27 октября, при этом не раскрыв секрет принятия соответствующего парламентского решения.

Пока власть и оппозиция выясняют друг с другом отношения, лидер Народной партии как-то резко осознал собственную ненужность стране. Владимир Литвин дал понять, что возглавляемой им политической силе нужна ревизия идеологии, но партия в любом случае не станет выдвигать своего кандидата в президенты. Как не вспомнить, что недавно соратник Владимира Михайловича Сергей Гриневецкий говорил о поиске для «народников» подходящего олигарха. Попытка предстать перед украинцами в роли третьей силы, опирающейся на аграрный электорат, оказалась успешной только в масштабах избирательного округа на Полесье, где получил путевку в парламент сам Литвин. Самой Народной партии как никогда раньше грозит самороспуск или вхождение на птичьих правах в Партию регионов, в парламентской фракции которой уже кооптировали полдюжины «народников».

Евгений Магда