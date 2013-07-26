В Минэкономики знают, как способствовать повышению товарооборота с ЕС

Об этом стало известно на первом, учредительном заседании Диалога Украина-ЕС по вопросам бизнес-климата. Украинскую делегацию возглавил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, а европейскую - заместитель гендиректора гендиректората Еврокомиссии «Торговля» Питер Балаш.

В ходе заседания обсуждались вопросы улучшения инвестиционного климата в Украине и развития предпринимательской деятельности, в частности, налогообложение, таможенная сфера, гармонизация стандартов. Особое внимание было уделено актуальным вопросам, с которыми сталкиваются украинские и европейские компании в ходе двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

«Мы хотим отметить, что прогресс в решении проблемных вопросов, которые поднимают наши иностранные партнеры, очевиден. Мы на постоянной основе ведем диалог, в частности, с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты. Убежден, что наш диалог - это реальная возможность путем обсуждения, оценок и предложений вывести торгово-экономические отношения Украины и ЕС на более высокий уровень, сделать рынок Украины более открытым для иностранных инвесторов, способствовать развитию бизнеса и росту экономики», - сказал Игорь Прасолов.

Он отметил, что встреча будет способствовать повышению двустороннего товарооборота и эффективному решению вопросов в сфере торговли и инвестиций. Очень важными факторами для достижения этой цели являются своевременный обмен информацией между органами государственной власти и тесное сотрудничество с представителями бизнеса.

Питер Балаш отметил, что европейская сторона готова к конструктивному обсуждению вопросов, ведь это не только даст положительные результаты нынешней встрече, но и станет импульсом для дальнейшего углубления партнерства между Украиной и ЕС в целом. «Да, существует много проблемных вопросов, но некоторые из них можно уже сейчас удовлетворительно решать,учитывая недавно принятые в Украине законодательные акты. Мы считаем, что большая часть этих проблем может быть успешно решена через активное внедрение этих изменений в законодательстве. Именно это поможет улучшить показатели украинской экономики», - сказал Балаш.

Стороны выразили уверенность, что начало неформального диалога должно стать весомым сигналом деловым кругам Украины и ЕС относительно новых возможностей для роста бизнес-активности.

Напомним, Диалог Украина - ЕС по вопросам бизнес-климата стал возможным благодаря административной договоренности о взаимопонимании между МЭРТ и Гендиректоратом ЕК «Торговля», который был заключен 25 февраля 2013 г. в Брюсселе во время XVI Саммита Украина - ЕС.