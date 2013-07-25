В Раде хотят держать заключенных с туберкулезом отдельно от здоровых

Законопроектом, текст которого размещен на сайте ВР, предлагается внести изменения в Уголовный исполнительный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что лица, больных туберкулезом, содержатся в отдельных помещениях, отдельно от других заключенных.

По теме: Богатырёва: эпидемия туберкулеза отступила от Украины

Также предлагается внести изменения в Закон «О предварительном заключении», которыми предусматривается, что лица, больные туберкулезом, к которым в порядке меры пресечения избрано содержание под стражей или к которым применен временный или экстрадиционный арест, содержатся в отдельных помещениях, отдельно от других предварительно заключенных лиц.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что отсутствие законодательного урегулирования принудительного содержания лиц, больных туберкулезом, в отдельных помещениях арестных домов, уголовно-исполнительных учреждений, специальных воспитательных учреждений способствует распространению этой болезни как среди здоровых лиц, которые там находятся, так и после освобождения.