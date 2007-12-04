Тимошенко: праздновать еще рано

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодняшнее голосование за избрание председателя Верховной Рады объединило команды блока “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ больше, чем за все предыдущие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в интервью журналистам.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, голосование состоялось, несмотря на сопротивление членов Партии регионов. «Они толкались, рвали, ели бюллетени... », - отметила она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что несмотря на эти препятствия, коалиция прошла испытание на прочность и доказала, что она может работать действенно и без каких-либо противоречий. Она выразила надежду, что это объединение будет долговременным, и стороны будут выполнять все обязательства.

«Я думаю, что сегодня очень удачный день для Украины, потому что заканчивается этап политического кризиса, и все усилия мы будем направлять на налаживание нормальной работы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она отказалась прогнозировать, что после удачного голосования за кандидатуру спикера голосование за премьер-министр также будет положительным. «Никто ничего заранее не знает», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, опять повторив, что коалиция прошла боевое крещение и доказала свою действенность.

Она также отметила, что праздновать победу еще рано. По словам лидера БЮТ, праздновать можно будет лишь тогда, когда демократическая коалиция и демократическое правительство выполнят все обещания, данные людям.