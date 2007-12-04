Кириленко: ВР назначит Тимошенко премьером ”без сбоя”

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК должен как можно быстрее подать Президенту Виктору ЮЩЕНКО кандидатуру лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, чтобы глава государства внес ее на рассмотрение парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, эта процедура должна пройти как можно скорее.

В.КИРИЛЕНКО убежден, что после внесения Президентом представления в парламент относительно кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, ВР назначит лидера БЮТ главой правительства «быстро, без сбоя».

Он считает, что впервые в Украине создано демократическое пропрезидентское большинство, которое сможет обеспечить эффективную работу Президента, нового демократического правительства и коалиции в интересах большинства избирателей, невзирая на то, за кого они отдали свои голоса на выборах.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что депутаты от Партии регионов и КПУ, как представители оппозиции, «должны занять достойное место как в управлении парламентом, так и в управлении страной в целом».

«Жаль, что пока еще Партия регионов поддалась своим негативным эмоциям», - заметил он.

В.КИРИЛЕНКО считает, что «Партия регионов не должна быть в негативных эмоциях и негативных амбициях», и должна вернуться в сессионный зал и спокойно работать.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что коалиция и в дальнейшем выступает за то, что должность первого заместителя председателя ВР или заместителя должен занять представитель оппозиции.

Он добавил, что также депутаты должны распределить парламентские комитеты, в которых оппозиция сможет выполнять контрольные функции.

По словам В.КИРИЛЕНКО, коалиция будет проводить консультации с представителями оппозиции относительно кандидатур на эти должности.

Справка УНИАН. Согласно статье 106 Конституции Украины, Президент вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, сформированной в соответствии со статьей 83 Конституции Украины, представление о назначении Верховной Радой Украины премьер-министра Украины в срок не позднее, чем на пятнадцатый день после получения такого предложения.