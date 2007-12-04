Яценюку удастся наладить конструктивную работу ВР

Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий ЕХАНУРОВ надеется, что новоизбранному председателю парламента Арсению ЯЦЕНЮКУ удастся консолидировать Верховную Раду и обеспечить ее конструктивную работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня в интервью журналистам. Он отметил, что А.ЯЦЕНЮК настоящий дипломат и умеет себя достойно вести. «Это человек, который способен слышать других», - сказал он.

В то же время, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, в ближайшее время нового председателя ВР ожидает очень сложная работа. «Он никогда не работал в парламенте, а сейчас нужно изучить все процедуры», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ и добавил, что талант А.ЯЦЕНЮКА должен проявиться в том, чтобы помочь всем фракциям парламента договариваться.