Яценюку удастся наладить конструктивную работу ВР
22:27, 04 декабря 2007Общество
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Аргументы Юрия Еханурова
|Юрий Ехануров
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня в интервью журналистам. Он отметил, что А.ЯЦЕНЮК настоящий дипломат и умеет себя достойно вести. «Это человек, который способен слышать других», - сказал он.
В то же время, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, в ближайшее время нового председателя ВР ожидает очень сложная работа. «Он никогда не работал в парламенте, а сейчас нужно изучить все процедуры», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ и добавил, что талант А.ЯЦЕНЮКА должен проявиться в том, чтобы помочь всем фракциям парламента договариваться.
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