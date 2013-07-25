«Антонов» передал второй Ан-158 на Кубу

Самолет построен на мощностях Серийного завода «Антонов» по кооперации с предприятиями из 15 стран мира в рамках выполнения контракта с российской лизинговой компанией «Ильюшин Финанс Ко».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе госпредприятия.

«Третий самолет будет передан заказчику в августе текущего года», - сообщили на предприятии.

При этом уточняется, что первый Ан-158, переданный кубинской стороне в апреле текущего года, уже выполняет регулярные рейсы из базового аэропорта Гаваны в Сантьяго-де-Куба и Гуантанамо. Кроме того, самолет используется для выполнения международных рейсов – из Кубы на Багамские острова.

Как сообщал УНИАН, торжественная церемония передачи первого самолета Ан-158 авиакомпании Cubana de Aviacion состоялась на территории государственного предприятия «Антонов» в присутствии премьер-министра Украины Николая Азарова. Он назвал передачу самолета еще одним шагом на пути к возрождению самолетостроения в Украине.

Справка УНИАН. Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. Самолет Ан-158 был представлен в рамках участия делегации «Антонов» в 50-м Международном авиакосмическом салоне Le-Bourget-2013.