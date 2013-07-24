Сотрудничество с Украиной укрепит позиции Польши в ЕС - депутат сейма

Это не только оживит экономические отношения между Украиной и Польшей, но также поможет полякам укрепить свои позиции в ЕС. Об этом в ходе конференции «Украина – ЕС: перспективы и надежды»заявил профессор Мирослав Пётровский, депутат Европейского парламента.

В то же время политик отметил, что судьба экс-премьера Юлии Тимошенко не должна помешать евроинтеграции Украины.

«С точки зрения польских интересов не является приоритетом освобождение Юлии Тимошенко, которая, кстати, на самом деле подписала очень неблагоприятный газовый контракт с Россией, и прошлое которой не совсем ясно», — заметил Пётровский.

В то же время он высказал уверенность в том, что подписание Соглашения об ассоциации Украина-ЕС пойдет на пользу не только украино-польским отношениям, но и укрепит позиции самой Польши в Евросоюзе.

«Польша должна стремиться к скорейшему подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Это может оживить экономическое сотрудничество Польши и Украины и укрепить нашу позицию в ЕС. С точки зрения польских интересов, важно, чтобы сотрудничество Украины с ЕС как можно скорее активизировалось. Это более важно, чем полное соблюдение стандартов Европейской Комиссии», — отметил европарламентарий от Польши.