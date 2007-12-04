Ющенко готов расставить точки по реформе местной власти

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра на совещании намерен очертить принципы дальнейшей реформы системы местного самоуправления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины со ссылкой на заместителя главы Секретариата Президента Украины – представителя главы государства в Конституционном Суде и Центризбиркоме Марину СТАВНИЙЧУК.

В частности, по ее словам, это будет касаться внесения изменений в Конституцию в части определения территориального устройства, распределения полномочий между государственной властью на местах и самоуправлением.

М.СТАВНИЙЧУК также сообщила, что Президент считает необходимым принятие Верховной Радой ряда законов, которые уточнили бы распределение таких полномочий, урегулировали межбюджетные отношения, а также усовершенствовали систему местных выборов.

По словам заместителя главы Секретариата, завтра на совещании Президент даст свою оценку эффективности действующей системы местного самоуправления и нормативно-правовой базы, на которую она опирается. «По мнению главы государства, нечеткие и противоречивые нормы законодательства в этой сфере препятствуют тому, чтобы местное самоуправление превратилось в эффективно работающую систему», – сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее мнению, недостатки конституционного и законодательного регулирования особенно дали о себе знать после внесения изменений в Конституцию в 2006 году, в соответствии с которыми городские, районные и областные советы формируются на основе пропорциональных выборов по партийным спискам.

Как сообщал УНИАН, завтра, 5 декабря, в Киеве под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится совещание по вопросам местного самоуправления.