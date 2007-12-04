Ющенко готов расставить точки по реформе местной власти
Завтра Президент проведет совещание
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра на совещании намерен очертить принципы дальнейшей реформы системы местного самоуправления.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины со ссылкой на заместителя главы Секретариата Президента Украины – представителя главы государства в Конституционном Суде и Центризбиркоме Марину СТАВНИЙЧУК.
В частности, по ее словам, это будет касаться внесения изменений в Конституцию в части определения территориального устройства, распределения полномочий между государственной властью на местах и самоуправлением.
М.СТАВНИЙЧУК также сообщила, что Президент считает необходимым принятие Верховной Радой ряда законов, которые уточнили бы распределение таких полномочий, урегулировали межбюджетные отношения, а также усовершенствовали систему местных выборов.
По словам заместителя главы Секретариата, завтра на совещании Президент даст свою оценку эффективности действующей системы местного самоуправления и нормативно-правовой базы, на которую она опирается. «По мнению главы государства, нечеткие и противоречивые нормы законодательства в этой сфере препятствуют тому, чтобы местное самоуправление превратилось в эффективно работающую систему», – сказала М.СТАВНИЙЧУК.
По ее мнению, недостатки конституционного и законодательного регулирования особенно дали о себе знать после внесения изменений в Конституцию в 2006 году, в соответствии с которыми городские, районные и областные советы формируются на основе пропорциональных выборов по партийным спискам.
Как сообщал УНИАН, завтра, 5 декабря, в Киеве под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится совещание по вопросам местного самоуправления.