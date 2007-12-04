Заместитель председателя БЮТ Александр ТУРЧИНОВ называет провальными договоренности с Россией о цене на газ для Украины.

В комментарии УНИАН А.Турчинов заметил, что пока не располагает официальной информацией по поводу цены на газ в 2008 году, однако напомнил, что и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, и министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО обещали, что цена на газ не поднимется выше 160 долларов за 1 тыс. кубометров.

«Для меня странно, что договорились практически на 180, причем это без НДС, без внутренней транспортировки и так далее. То есть, при такой начальной цене многие предприятия вынуждены будут покупать газ по 200 долларов за тысячу кубометров», - сказал А.Турчинов.

Он считает, что эти переговоры можно назвать провалом, особенно если цена на транзит не повысилась. «Если цена за транзит зафиксирована в тех границах, вокруг чего шли переговоры, то это нельзя иначе назвать, как национальной изменой», - подчеркнул А.Турчинов, отметив, что цена на газ должна повышаться вместе с ценой на транзит.

Как сообщал УНИАН, Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 дол. за тыс. куб. г.