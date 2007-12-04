Назвали новую цену газа: 179,5 долларов

Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя Правления Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО. Стороны договорились, что в 2008 году цена газа на границе России и Украины составит 179,5 долл. за тыс. куб.м.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что ставка транзита по территории Украины составит 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км, по территории России для Украины - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Как сообщал УНИАН, в понедельник Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретился с главой Минтопэнерго и передал Ю.БОЙКО директивы по проведению российско-украинских переговоров по условиям поставок газа в страну и его транзита.

Напомним, Россия является единственным поставщиком природного газа в Украину, которая обеспечивает транзит порядка 70% всего экспортируемого Россией газа.

"Газпром" через аффилированную компанию RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) поставляет в Украину центрально-азиатский природный газ, приобретаемый в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане. "Нафтогаз Украины" оказывает российскому концерну и RosUkrEnergo услуги по транзиту природного газа, а также его хранению в подземных хранилищах.

Импортируемое из Центральной Азии топливо составляет около 73% газового баланса Украины или около 55 млрд. куб. м. Основу составляет природный газ из Туркменистана - порядка 40 млрд. куб. м, остальные объемы - природный газ узбекского и казахского происхождения.

Поставки газа в Украину с 2006 году осуществляются в рамках соглашения «Об урегулировании отношений в газовой сфере» от 4 января 2006 г. Соглашение жестко привязывает стоимость газа, поставляемого в Украину, с его закупочной стоимостью для компаний группы «Газпром».

В ноябре "Газпром" подписал соглашение, согласно которому монополия будет покупать в Туркменистане газ в первом полугодии 2008 г. по 130 долл. за тыс. куб. м, во втором полугодии - по 150 долл. за тыс. куб. м.

С 1 января 2009 г. стоимость приобретаемого газа будет определяться по формуле цены на рыночных условиях. «Газпром» также продолжает переговоры с Узбекистаном, который заявил о намерении повысить цену продаваемого газа в 2008 году, а также с Казахстаном, который планирует увеличить ставку на транзит природного газа по своей территории.

Крупнейшие энергетические холдинги Европы, а также представители Еврокомиссии заявляли о начале переговоров о прямых закупках газа в Туркменистане в обход России и Украины по цене 250 долларов за тысячу кубометров на границе республики.

По прогнозам ОАО «Газпром», средняя цена природного газа на границе для европейских потребителей к середине 2008 года составит 354 долл. за тыс. куб. м.

Средняя стоимость газа для европейских промышленных потребителей составляет более 400 евро за тыс. куб. м.

Цена природного газа для Украины в 2007 году составляет 130 долл. за тыс. куб. м на украинской границе, плата за транзит газа по территории страны - 1,6 долл. за тыс. куб. м на 100 км расстояния.

RosUkrEnergo в текущем году должно поставить в Украину не менее 55 млрд. куб. м природного газа, в том числе около 40 млрд. куб. м - туркменского происхождения.