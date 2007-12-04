В Венгрию пытались незаконно вывезти 9-летнего мальчика

В пункте пропуска “Тиса” на границе с Венгрией пограничники Чопского отряда пресекли попытку незаконного вывоза за границу ребенка.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, во время проверки документов пассажирки автомобиля “БМВ” у пограничников возникли сомнения относительно законности выдачи документов на ее 9-летнего сына, поскольку они были получены не по месту жительства матери, а в Черновцах.

Женщина пыталась перевезти ребенка через границу на основании нотариально заверенного заявления от отца. Однако во время собеседования выяснилось, что документ, выданный нотариусом Черновицкого нотариального округа, – подделка. Отец, который уже длительное время проживает в Португалии, не подписывал никаких документов, а женщина приобрела разрешение за 150 евро.

Нарушительница объяснила, что из-за материальных трудностей они с сыном пытались выехать в Италию. Пограничники не пропустили ребенка через границу, а поддельное поручение изъяли.

По сообщению Госпогранслужбы, за 11 месяцев этого года работники правоохранительные органов зафиксировали 14 попыток вывоза детей за границу по поддельным документам и выявили 16 фальшивых поручений. Через границу не пропустили более 10 тыс. человек, которые пытались вывезти детей из Украины, не имея поручения одного из родителей.