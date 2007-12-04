В центре Киева произошла вооруженная разборка

В Киеве на проспекте Победы, в районе дома № 22 произошла перестрелка. Виновниками происшествия стали пассажиры двух иномарок.

Ситуация развивалась как в криминальном «боевике». По левой крайней полосе один за другим двигались две иномарки. После неоднократных предупредительных сигналов дальним светом с просьбой уступить дорогу, водитель одной из машин, не выдержав, нажал резко на газ и стукнул впереди идущий джип. Этого виновнику ДТП показалось недостаточно и после того, как обе машины остановились, пассажиры «атакующей» машины, в количестве 6 человек, выскочив из машины, подбежали к джипу и начали «колотить» его руками и ногами. В результате чего из джипа вылезли такие же «бойцы» и начали палить из огнестрельного оружия по нападавшим.

По свидетельствам очевидцев, никто из прохожих не пострадал, также, как и не пострадали зачинщики конфликта. Последние быстро бросились врассыпную, преследуемые пассажирами джипа.

RUpor.info.