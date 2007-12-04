Погода на 5-8 декабря

5 декабря по прогнозам синоптиков на территории Украины облачно с прояснениями. В большинстве северных, центральных и южных областей пройдет дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории - без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части - местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Согласно сообщению, 6-7 декабря сохранится облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь 6 декабря в южной части пройдет небольшой дождь, 7 декабря в западных и восточных областях местами небольшой мокрый снег и дождь. Местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной и восточной части северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура в южных областях ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, в Крыму ночью 2-7°, днем 6-11° тепла; на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, 7 декабря в восточных областях до 7° мороза, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем близко 0°.

8 декабря - без существенных осадков, в западных областях с распространением 9 декабря на большую часть территории Украины ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом. Температура в южной части ночью 1-7° тепла, днем 4-10°, в Крыму до 13° тепла; на остальной территории ночью от 3° мороза до 3° тепла (в Луганской области 1-6° мороза), днем 0-6° тепла.

В Киеве и столичной области 5 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром дождь, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток 1-3° тепла.

6-7 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла.

8 декабря - без существенных осадков, 9 декабря небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.