В Керченском проливе обнаружили новые нефтяные пятна

Работники Государственной Азово-Черноморской экологической инспекции во время проведения мониторинга Керченского пролива выявили загрязнение водной поверхности нефтепродуктами (отдельные пятна и пленка серебристого цвета) длиной до 4 км и шириной до 50 м в районе затопления носовой части танкера «Волгонефть-139».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства охраны окружающей природной среды Украины, инспекторы составили соответствующий акт, отобрали пробы морской воды, сообщили об этом оперативному дежурному штаба МЧС в г. Керчи.

Из-за сложных погодных условий (штормовое предупреждение №1, ветер южный до 17 м/сек, высота волны 3 - 4 балла) в районе затопления носовой части танкера «Волгонефть-139» подготовительные работы по откачке нефтепродуктов, подъему и транспортировке этой части судна в российский порт не проводятся.

Как сообщал УНИАН, во время шторма 11 ноября в Керченском проливе разломался пополам российский танкер «Волгонефть-139», из него вылились около 2 тысяч тонн мазута. Кроме него пострадали еще 14 судов.