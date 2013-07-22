Cотрудничество Украины с ВБ станет позитивным сигналом для инвесторов, - эксперт

Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Также эксперт уверен, что намерение ВБ расширить программу сотрудничества с Украиной станет позитивным сигналом для других зарубежных инвесторов.

"ВБ реалистично смотрит на результаты работы украинской экономики и не считает, что вложение денег в нашу экономику содержит риск. Скорее, наоборот: за последний год инвестиции Всемирного банка в Украину выросли на 30% - это втрое больше, чем за прошедшие восемнадцать лет, когда Всемирный банк начал сотрудничать с Украиной", - подчеркнул Охрименко.

Он напомнил, что к нынешнему времени Украина получила от различных международных финансовых организаций, в том числе и от Всемирного банка, около 6 млрд долл., если не учитывать кредиты МВФ. Эти денежные средства были в основном направлены на финансирование реконструкции Хмельницкой АЭС,строительство новых линий электропередач, а также на строительство дорог и транспортных развязок и модернизации предприятий с целью снижения энергозатрат.

"Всемирный банк в целом положительно оценивает работу Украины по освоению ранее выделенных финансовых ресурсов и поэтому считает возможным увеличить объемы инвестирования. Эти деньги в первую очередь будут направлены на реконструкцию энергетического сектора Украины и снижение энергозатрат на украинских предприятиях", - полагает президент Украинского аналитического центра.

Напомним, ранее директор ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан заявил, что видит возможности для увеличения объема предоставляемых Украине займов с 500 млн долл. до 1 млрд долл. в год.