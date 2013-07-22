Украинские аграрии привлекли с начала года кредитов на 7,3 миллиарда

Эти средства сельхозпроизводители направили, в том числе, на весеннюю посевную и уборочную кампании. Всего за полгода банковским кредитованием воспользовались почти 2000 сельхозпредприятий. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Правительство всячески способствует увеличению финансирования аграриев, в том числе и за счет банковских кредитов. И сейчас сельхозпроизводители продолжают активно сотрудничать с коммерческими банками в регионах", - отметил Николай Присяжнюк.

Так, по состоянию на 19 июля сельхозпредприятия заняли в банках 7,3 миллиарда гривен, что в 1,2 раза больше, чем на соответствующую дату прошлого года, когда аграрии привлекли 5,8 миллиарда гривен. В целом почти 2000 сельхозпредприятий взяли кредиты в банках.

По словам министра, больше всего кредитов привлекли аграрии Николаевской, Черкасской, Тернопольской и Винницкой областей. Активно работают в этом направлении Харьковская, Днепропетровская и Полтавская области.

"Аграрии зарекомендовали себя как ответственные заемщики. Поэтому в случае необходимости банки идут навстречу и пролонгируют кредиты, привлеченные в течение прошлых лет", - отметил министр.