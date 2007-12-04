Ющенко заявил о трагическом провале

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет преступной бездеятельность Министерства здравоохранения и других профильных ведомств в борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Об этом глава государства заявил, выступая сегодня на совещании по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу в Украине.

Президент подчеркнул, что более провальной работы в системе власти, чем работа правительства и, в частности Минздрава, в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом не существует. «Причем, этот провал трагический, потому что он замешан на целой системе просчетов, преступной бездеятельности, коррупции, хищении государственных средств, нерациональном их использовании», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, у него создается впечатление, что люди, которые занимаются этими вопросами, просто утратили мораль. В частности, это касается вопросов тендерных закупок.

В.ЮЩЕНКО подверг острой критике отсутствие четкой системы управления в этом вопросе. По его словам, вопросом борьбы с ВИЧ/СПИДом занимаются все, но конкретных людей, которые готовы взять на себя ответственность, нет. Раскритиковал также Президент отсутствие координации действий между профильными ведомствами.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня остро стоит вопрос изменения системы государственного управления в этой сфере, пересмотра финансирования, координации работы. Также необходимо по-иному посмотреть на международную помощь в этой сфере.

В.ЮЩЕНКО привел статистику, в соответствии с которой сегодня в Украине ежедневно появляется 47 больных ВИЧ-инфекцией и фиксируется 12 случаев заболевания СПИДом, ежедневно в государстве регистрируется 7 случаев смерти от СПИДа. По состоянию на 1 ноября текущего года в Украине официально зарегистрировано около 120 тыс. ВИЧ-положительных граждан, число больных СПИДом составляет 21,5 тыс., умерли от СПИДа более 12 тысяч человек.

По словам Президента, по данным международных учреждений, на сегодня в Украине ВИЧ-положительных людей втрое больше – 377 тыс. 600, что составляет почти 1,5% взрослого населения Украины.

Президент отметил, что это дает основания говорить о генерализованной эпидемии, а борьбу с этим злом можно охарактеризовать как «преступное безразличие».