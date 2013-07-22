Российские производители на 70% подняли цену на красную икру

Причиной такого существенного подорожания икры стали плохие показатели начала лососевой путины — рыбы оказалось гораздо меньше, чем ожидалось.

"Отпускные цены рыбодобытчиков на Камчатке за последний месяц подскочили с 1200-1500 руб. ($37-46) за килограмм до 2100-2500 руб. ($65-77)",— рассказал Коммерсанту-Украина глава комитета российского союза промышленников и предпринимателей по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев.

По данным камчатских рыбаков, общий вылов с начала путины составил около 50 тыс. т, что почти на 40% ниже уровня прошлогоднего лова за тот же период.

Российские специалисты утверждают, что рекордные объемы производства, показанные в несколько предыдущих годов, вряд ли повторятся. Причина этого - уменьшение количества рыбы, совпавшее с одновременным увиличением производственных мощностей.

В Украине дефицит красной икры уже ощущается.

В Росрыболовстве же не склонны драматизировать ситуацию и думают, что путина продлится еще несколько месяцев, и та рыба, которая еще не дошла до российских берегов, дойдет несколько позже.

В Украине дефицит красной икры уже ощущается и цены на красную икру немного поднялись: в опте — примерно на 2%.

Ежегодный объем производства готовой упакованной красной икры в России составляет 11-13 тыс. т в год, на сумму 28,6-30 млрд руб. в год или $880-930 млн (по ценам переработчиков с учетом НДС).