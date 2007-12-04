Бойко полетел в Москву договариваться про газ

Сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО вылетел в Москву для проведения очередного раунда переговоров с ОАО "Газпром" относительно условий поставок природного газа в Украину и его транзита по территории страны. Об этом УНИАН сообщили в Минтопэнерго.

В свою очередь, как уточнили УНИАН в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины", главу Минтопэнерго сопровождает председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН.

Как сообщал УНИАН, в понедельник Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретился с главой Минтопэнерго и передал Ю.БОЙКО директивы по проведению российско-украинских переговоров по условиям поставок газа в страну и его транзита.

Напомним, Россия является единственным поставщиком природного газа в Украину. В свою очередь, Украина обеспечивает транзит порядка 70% всего экспортируемого Россией газа.

"Газпром" через аффилированную компанию RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) поставляет в Украину центрально-азиатский природный газ, приобретаемый в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане. "Нафтогаз Украины" оказывает российскому концерну и RosUkrEnergo услуги по транзиту природного газа, а также его хранению в подземных хранилищах.

Цена природного газа для Украины в 2007 году составляет 130 долл. за тыс. куб. м на украинской границе, плата за транзит газа по территории страны 1,6 долл. за тыс. куб. м на 100 км расстояния.

RosUkrEnergo в текущем году должно поставить в Украину не менее 55 млрд. куб. м природного газа, в том числе около 40 млрд. куб. м туркменского происхождения.

"Газпром" в конце ноября согласился на инициированное Туркменистаном очередное повышение цены поставляемого концерну природного газа, несмотря на то, что она была зафиксирована действующим контрактом на уровне 100 долл. за тыс. куб. м до конца 2009 года.

Цена туркменского природного газа для "Газпрома" на туркменской границе в первом полугодии 2008 года возрастет до 130 долл. за тыс. куб. м, во втором – до 150 долл. за тыс. куб. м, а с 1 января 2009 года будет рассчитываться по формуле.