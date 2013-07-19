23-26 июля выставка-ярмарка "Сезон ЛIТО" в Киевском Дворце Спорта

Лето в последние годы постоянно преподносит нам сюрпризы: погода изменчива, жара изнуряюща. Тем не менее, выглядеть всегда хочется хорошо. Желание одеться модно, ярко, элегантно, иметь вещи из натуральных тканей непременно приведет Вас во Дворец Спорта на выставку-продажу товаров легкой промышленности "Сезон ЛIТО".

Выставка работает со вторника по пятницу (включительно). Вы сможете покрасоваться в стильных обновах, даже если отпуск пока не планируется. А уж перед отпуском поход на выставку просто необходим!

Ассортимент представленных товаров порадует Вас своим разнообразием :

- мужская, женская и детская одежда

- сезонная обувь(сандалии, туфли, тапочки)

- недорогие изысканные мужские и женские классические костюмы

- детская одежда и обувь

- кожгалантерея(сумки, ремни, кошельки итд)

- сезонные головные уборы

- трикотаж

- купальники

- постельное белье, домашний текстиль

- парфюмерия

- косметика

- бижутерия

- огромное количество полезных мелочей

- футболки, шорты, купальники и другие товары для отдыха

Женщины, которые предпочитают летом изделия из натуральных тканей, с удовольствием примерят платья, сарафаны, блузы и блузочки из Индии, Турции и от украинских

производителей.

Летние мужские костюмы также будут представлены на ярмарке, кроме этого вас ждет большой выбор рубашек, галстуков, трикотажа, спортивной одежды - до носков от украинских, польских и турецких производителей.

На выставке ярмарке также большой выбор сезонной обуви – новинок летних коллекций.

Дополнить свой гардероб можно удобной модной обувью, ярким шарфом или сумкой, кожаным ремнем или поясом.

Особой популярностью пользуется недорогой детский трикотаж.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Информация по телефонам: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 237-17-82

Чтобы заранее узнать о предстоящих мероприятиях - заходите на официальный сайт http://www.profexpo.kiev.ua