23-26 июля выставка-ярмарка "Сезон ЛIТО" в Киевском Дворце Спорта
Лето в последние годы постоянно преподносит нам сюрпризы: погода изменчива, жара изнуряюща. Тем не менее, выглядеть всегда хочется хорошо. Желание одеться модно, ярко, элегантно, иметь вещи из натуральных тканей непременно приведет Вас во Дворец Спорта на выставку-продажу товаров легкой промышленности "Сезон ЛIТО".
Выставка работает со вторника по пятницу (включительно). Вы сможете покрасоваться в стильных обновах, даже если отпуск пока не планируется. А уж перед отпуском поход на выставку просто необходим!
Ассортимент представленных товаров порадует Вас своим разнообразием :
- мужская, женская и детская одежда
- сезонная обувь(сандалии, туфли, тапочки)
- недорогие изысканные мужские и женские классические костюмы
- детская одежда и обувь
- кожгалантерея(сумки, ремни, кошельки итд)
- сезонные головные уборы
- трикотаж
- купальники
- постельное белье, домашний текстиль
- парфюмерия
- косметика
- бижутерия
- огромное количество полезных мелочей
- футболки, шорты, купальники и другие товары для отдыха
Женщины, которые предпочитают летом изделия из натуральных тканей, с удовольствием примерят платья, сарафаны, блузы и блузочки из Индии, Турции и от украинских
производителей.
Летние мужские костюмы также будут представлены на ярмарке, кроме этого вас ждет большой выбор рубашек, галстуков, трикотажа, спортивной одежды - до носков от украинских, польских и турецких производителей.
На выставке ярмарке также большой выбор сезонной обуви – новинок летних коллекций.
Дополнить свой гардероб можно удобной модной обувью, ярким шарфом или сумкой, кожаным ремнем или поясом.
Особой популярностью пользуется недорогой детский трикотаж.
Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.
Информация по телефонам: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 237-17-82
Чтобы заранее узнать о предстоящих мероприятиях - заходите на официальный сайт http://www.profexpo.kiev.ua