Звягильский готовился выкупить шахту
Состав членов коллектива - тайна за семью печатями
|Ефим Звягильский
Согласно условиям договора аренды, государство ежегодно получало от арендаторов шахты им. Засядько 7,2 миллиона гривен. На момент заключения договора имущественный комплекс шахты был оценен в 250 миллионов гривен.
С тех пор на шахте было построено, укомплектовано техникой и введено в эксплуатацию две новых лавы. Кроме этого, были установлены более двух десятков установок по дегазации шахтных выработок. Независимая оценка установленного арендаторами имущества не проводилась. В то же время Ефим Звягильский заявил, что благодаря усовершенствованиям и модернизации сейчас шахта стоит около 1,25 миллиарда гривен. «Стоимость основных фондов шахты повысилась благодаря установке оборудования и прочим инвестициям. В собственности коллектива (арендаторов. — Ред.) теперь около 80% шахты», — ранее заявлял Звягильский.
В то же время состав членов коллектива арендаторов шахты им. А. Засядько — тайна за семью печатями. Известно только, что арендаторами могут быть действующие или бывшие работники шахты, или их наследники. Договор аренды шахты хранится в Донецком отделении ФГИ, но ознакомить с ним общественность там отказались. Не захотели говорить о составе арендаторов и в профкоме шахты. В то же время в Независимом профсоюзе горняков Украины утверждают, что не слышали ни об одном рядовом горняке, который получил бы прибыль от участия в обществе арендаторов шахты. «Общество арендаторов — это формальность. Уже давно всеми делами и деньгами распоряжается Ефим Звягильский», — считает Михаил Волынец, председатель НПГУ.
Справка: Угледобывающее предприятие «Шахта им. А.Ф. Засядько» — одно из крупнейших предприятий угледобывающей отрасли Украины. Введена в эксплуатацию в 1958 году. Проектная мощность — 1,2 миллиона тонн угля в год. Общая численность работников на шахте — около 9 тысяч. Работы в подземных выработках (лавах) ведутся на глубине до 1304 метров. Шахта считается одной из наиболее опасных не только в Украине, но и в мире.