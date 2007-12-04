Звягильский готовился выкупить шахту

Еще полгода назад Ефим Звягильский зарегистрировал в раде специальный законопроект, разрешающий льготную приватизацию подконтрольной ему шахты. Но теперь это предприятие могут закрыть.

Согласно условиям договора аренды, государство ежегодно получало от арендаторов шахты им. Засядько 7,2 миллиона гривен. На момент заключения договора имущественный комплекс шахты был оценен в 250 миллионов гривен.

С тех пор на шахте было построено, укомплектовано техникой и введено в эксплуатацию две новых лавы. Кроме этого, были установлены более двух десятков установок по дегазации шахтных выработок. Независимая оценка установленного арендаторами имущества не проводилась. В то же время Ефим Звягильский заявил, что благодаря усовершенствованиям и модернизации сейчас шахта стоит около 1,25 миллиарда гривен. «Стоимость основных фондов шахты повысилась благодаря установке оборудования и прочим инвестициям. В собственности коллектива (арендаторов. — Ред.) теперь около 80% шахты», — ранее заявлял Звягильский.

В то же время состав членов коллектива арендаторов шахты им. А. Засядько — тайна за семью печатями. Известно только, что арендаторами могут быть действующие или бывшие работники шахты, или их наследники. Договор аренды шахты хранится в Донецком отделении ФГИ, но ознакомить с ним общественность там отказались. Не захотели говорить о составе арендаторов и в профкоме шахты. В то же время в Независимом профсоюзе горняков Украины утверждают, что не слышали ни об одном рядовом горняке, который получил бы прибыль от участия в обществе арендаторов шахты. «Общество арендаторов — это формальность. Уже давно всеми делами и деньгами распоряжается Ефим Звягильский», — считает Михаил Волынец, председатель НПГУ.

Справка: Угледобывающее предприятие «Шахта им. А.Ф. Засядько» — одно из крупнейших предприятий угледобывающей отрасли Украины. Введена в эксплуатацию в 1958 году. Проектная мощность — 1,2 миллиона тонн угля в год. Общая численность работников на шахте — около 9 тысяч. Работы в подземных выработках (лавах) ведутся на глубине до 1304 метров. Шахта считается одной из наиболее опасных не только в Украине, но и в мире.

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