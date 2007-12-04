На шахту им. Засядько уже подано 8 740 кубометров воды

По состоянию на 6 часов утра 4 декабря на аварийный участок шахты имени А.Засядько подано 8 740 м3 воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, согласно решению Правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на АП "Шахты им. А.Ф. Засядько", с целью затопления аварийного участка 13 восточной лавы, начата подача воды из р. Кальмиус.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября, 1 и 2 декабря на шахте произошли взрывы, в результате которых 272 человека считаются потерпевшими, 106 из них погибли, а 166 – находятся в больнице, из них 9 человек – в тяжелом состоянии. По этим фактам, по его словам, были возбуждены три уголовных дела по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). По результатам заседаний технических советов принято решение затопить аварийную выработку шахты им. Засядько, где произошли три взрыва.