Милицейские «оборотни» ограбили вице-президента ФК «Заря» на $9,9 млн

Вчера в УМВД Киевской области сообщили об одной из крупнейших краж наличных денег. Микроавтобус, в котором предположительно перевозили $9,9 млн, принадлежавших вице-президенту луганского футбольного клуба "Заря" Александру Егорову, захватили трое неизвестных, одетых в форму инспекторов ГАИ. Милиция возбудила уголовное дело по факту грабежа. Впрочем, по словам и. о. министра внутренних дел Михаила Корниенко, следствие до сих пор сомневается, что деньги вообще существовали, пишет сегодня "Коммерсантъ-Украина".

По словам начальника ЦОС УМВД Николая Жуковича, 29 ноября в районе села Иванкова микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором находился водитель и два пассажира, был остановлен неизвестными, одетыми в форму сотрудников ГАИ. "Угрожая предметами, похожими на автоматы, они заставили потерпевших выйти из машины и связали их. Потом достали из салона деньги, сели в свою машину, похожую на патрульную, и уехали,– рассказал господин Жукович.– Утром следующего дня, когда связанным удалось освободиться, они позвонили в милицию, и мы все зафиксировали". Микроавтобусом, по данным следствия, управлял уроженец города Краснодон Луганской области, некто Шевелев. С ним были еще один житель Краснодона под фамилией Баютин и киевлянка Алехина, официально все безработные. Прибывшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов они заявили, что деньги принадлежат вице-президенту луганского футбольного клуба "Заря" Александру Егорову. Одновременно с этим в милицию поступило заявление о краже и от самого Александра Егорова. Николай Жукович сообщил, что "по словам руководителя футбольного клуба, деньги были выручены им после продажи недвижимости в Киеве".

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК ("грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц"). Впрочем, исполняющий обязанности министра внутренних дел Михаил Корниенко в разговоре с корреспондентом Ъ заявил, что "дело является очень туманным". "Самое страшное, что те, у кого якобы забрали деньги, определенно не говорят нам правду,– сказал господин Корниенко.– У милиции нет уверенности не только в том, что деньги пропали именно таким образом, как они говорят, но и в том, что они действительно существовали". По его словам, в данный момент следствие устанавливает, законно ли были получены указанные средства самим потерпевшим, а также личности людей, которые могли иметь доступ к униформе Госавтоинспекции. "Мы знаем, что во время ограбления на том участке трассы не было запланировано никаких временных постов или рейдов наши сотрудников",– отметил Михаил Корниенко.

Связаться с Александром Егоровым журналистам вчера не удалось, не отвечали на телефонные звонки и в пресс-службе ФК.