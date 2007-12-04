Новогодний домик в Карпатах обойдется в 500 у.е.

Снять домик на новогоднюю ночь в Карпатах уже практически невозможно. В среднем карпатский домик на Новый год обойдется до 500 долларов, пишет газета "Дело".

Найти дом в Карпатах за месяц до Нового года — задание непростое. Из десятков объявлений свободными оказались лишь несколько особняков. Корреспонденты решили узнать, сколько стоит именно частный дом, не затрагивая предложения частных пансионатов и гостиниц. Владельцы уже сданных домов заботливо предупреждали: в следующий раз обращайтесь в октябре, тогда сможете выбирать сколько душе угодно.

Судя по объявлениям и рассказам риелторов, выбирать действительно есть из чего. Правда, большинство предложений — это все-таки не дом «под ключ», а что-то вроде мини-гостиниц. Владельцы частных домов сдают 1-2 этажа, на каждом из которых может быть по несколько комнат. В распоряжении гостей есть кухня, столовая, отдельный санузел. В объявлениях значатся цены в среднем от 10 до 25 долларов с человека. То есть компания из 8-10 человек может снять дом с хозяевами за 100-250 долларов в сутки. Но нас предупредили, что с 28 декабря по 11 января стоимость повышается почти в два раза — до 30-45 долларов с человека в сутки. То есть новогодние каникулы в таком доме будут стоить до 500 долларов в сутки на компанию из 10 человек. Как правило, в эту стоимость включено и питание. Если нет, то двухразовое питание стоит 40-60 гривен в сутки.

В частной фирме, занимающейся арендой коттеджей, было несколько свободных вариантов. В селе Паляница, расположенном в 3 километрах от Буковеля, журналистам предложили снять дом, рассчитанный на 8 спальных мест, за 225 гривен с человека в сутки. В доме никаких излишеств: «чистенько, уютно, хорошо отапливается, свет, газ, горячая вода». При этом на участке есть и баня, которая входит в стоимость аренды.

В киевском офисе фирмы предложили арендовать двухэтажный коттедж в той же Палянице в гостином дворе. На территории — 16 коттеджей, ресторан, сауна и баня.

В доме есть кухня, каминный зал и две комнаты, спутниковое телевидение. Кстати, за дополнительную плату можно забронировать места в ресторане за 600 гривен с человека. Единственное неудобство — это наличие так называемых «новогодних и рождественских» пакетов, то есть дом сдается на определенное количество дней. Такие навязанные сроки связаны с нежеланием хозяев упускать хотя бы день, когда можно получить с арендаторов двойную стоимость. «Новогодний» пакет в «люксе» на 8 человек с 28 декабря по 3 января стоит 3315 гривен с каждого (около 470 гривен в день с человека). Столько же стоит «рождественский» пакет — с 3 по 9 января. При этом, чтобы забронировать пакет, нужно оплатить в киевском офисе компании его полную стоимость. «Те, кто бронировал места заранее, платили меньше, — рассказала сотрудница фирмы. — Иногда люди приходят за залогом и снимают бронь, попробуйте после 1 декабря звонить, возможно, будут и другие варианты».

Еще один вариант удалось найти в центре города Яремчи. «Сдаю дом знакомого, так что без всяких комиссий. Его арендаторы отказались от брони, — рассказывает автор объявления, — а вообще сейчас уже ничего путного не найти». Спальных мест в этом доме 9. Стоимость аренды всего 100 долларов в сутки. В доме одна большая комната (она же зал) и спальня, большая прихожая, в которой также есть двухспальный диван и кресло-кровать, есть телевизор, большой стол и скамейки к нему. В кухне — холодильник, газовая плита, вся необходимая посуда. Обогрев газовый, а вот горячей воды и душа нет. «Гигиену соблюдать можно, — успокаивает женщина, — есть тазик, а воду можно нагреть на плите». До ближайших подъемников — Яблуницкий перевал и Буковель — 18 и 34 километра соответственно.

Более интересным показалось предложение также «от хозяев» за 150 гривен с человека. Как его описали: «вариант самый простой», на первом этаже кухня, санузел, коридор; на втором — 4 спальни, в каждой по два места. То есть в сутки с компании в 8 человек за дом нужно заплатить 1200 гривен.

Для любителей эргономического экстрима нашли совсем уж экономный вариант — за 50 гривен в сутки с человека. Причем за компанию в 8 человек еще и скидку сделали, хозяин согласился сдать дом за 30 гривен с человека. За эти деньги журналистам предложили избушку на окраине села Пороги, сразу за домом — лес.

На расстоянии 15 километров — небольшая любительская трасса с подъемником, до курорта Буковель — 70 километров. В доме, правда, нет удобств, вода и туалет на улице, зато есть печь и дрова, электроплитка и свет; всего 2 комнаты, кухня и прихожая, несколько кроватей. Остальные хозяин обещал привезти до Нового года, но заверил, что 8 человек поместятся.

Надо заметить, что найти дом через агентства недвижимости Ивано-Франковска и Львова достаточно сложно. Нет таких баз и специального направления, как посуточная аренда. Как рассказали риелторы, чаще всего люди обращаются через друзей, знакомых, которые уже отдыхали у кого-то из хозяев и рекомендуют, оставляют телефоны. В Интернете есть немало частных объявлений, правда, начинать бороздить просторы Сети в поисках новогоднего дома журналистам рекомендовали «чуть-чуть пораньше». «Можно оставить в агентстве заявку, описав параметры и указав приблизительную сумму, — говорит Юлия Архиерейская, — но к нам редко обращаются с такими просьбами и хозяева, и арендаторы». Если все-таки надумали дать заявку, стоимость услуг риелтора стандартная — 50% от суточной стоимости дома, а если он стоит дороже 500 долларов, то риелторы могут снизить свой заработок до 30%.